Brescia, i calci da fermo ora sono un vero tesoro

Fabrizio Zanolini

Da punto debole a miniera d’oro: già cinque gol degli otto segnati sono nati dagli sviluppi dei «piazzati»

2 ' di lettura

Già due gol per Davide Adorni © www.giornaledibrescia.it

Quello che fino ad un paio di stagioni fa era il tallone d’Achille s’è trasformato in una miniera d’oro. Una di quelle da cui estrarre il giallo metallo con sistematica cadenza, traendo sicuro profitto. Stiamo parlando dei gol su palla da fermo, atavico problema in casa Brescia che, come in un contrappasso dantesco al contrario, ora sono fiore all’occhiello della squadra di Rolly Maran. Ben cinque delle otto segnature finora messe a referto da Bisoli e compagni arrivano da lì o da giocate immedi