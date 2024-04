Moncini e Bertagnoli incontrano i tifosi del Brescia allo store di via Solferino

Un altro appuntamento «meet and greet» per il Brescia che ha raccolto l’affetto di circa 150 tifosi, che con pazienza si sono messi in fila all’esterno dello store di via Solferino in attesa del loro incontro con l’attaccante Gabriele Moncini e il centrocampista Massimo Bertagnoli.

Sorridenti e affabili, i due si sono messi volentieri a disposizione per foto ricordo e autografi. Come nei precedenti appuntamenti di questo tipo, la nota più lieta è stata quella relativa alla partecipazione di parecchi bambini. La sconfitta di Venezia non ha lasciato il segno: i giocatori hanno raccolto solo complimenti e incoraggiamenti in vista della volata finale di regular season.