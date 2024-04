Brescia, un passo indietro che però non ridimensiona le aspettative

Il ko di Venezia ha fatto riemergere qualche vecchio difetto: ora il calendario può dare una bella mano

3 ' di lettura

Il Brescia esce dal campo a Venezia a fine partita - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Se una squadra nettamente più forte ne affronta un’altra nettamente più debole con la misura di questo divario «scritta» nel rapporto di 3-1 che esiste tra i monte ingaggi (ovvero: il monte ingaggi del Venezia è il triplo di quello del Brescia), per sovvertire il pronostico occorre che in una data giornata la squadra più forte non sia al 100% e che la squadra in condizione d’inferiorità viaggi invece al 110% sopperendo a gap qualitativi, fisici e di ampiezza della rosa prima di tutto attraverso