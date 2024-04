Venezia-Brescia: le pagelle delle rondinelle

Tante insufficienze al Penzo: si salvano solamente Lezzerini, Bisoli e Moncini

2 ' di lettura

Un'uscita di Lezzerini, il migliore in campo per il Brescia - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Il Brescia torna da Venezia con una sconfitta, un 2-0 secco che lascia poco spazio alle interpretazioni ma che comunque non pregiudica nulla in ottica play off. Di seguito i voti delle rondinelle. 7 – Luca Lezzerini (il migliore) Due grandi risposte su Ellertsson e almeno tre interventi significativi a tenere la gara aperta fino alla resa del 2-0 e a scacciare la sensazione di insicurezza: quella vista nell’uscita con i pugni sull’angolo per l’1-0 e non solo. 5 - Lorenzo Dickmann Sugli esterni i