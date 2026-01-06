Giornale di Brescia
Calcio

Brescia, per Lescano distanza di circa 500.000 euro con l’Avellino

Erica Bariselli
L’attaccante italo-argentino è la priorità dei biancazzurri, ma la richiesta degli irpini resta molto alta. L’alternativa è Guido Gomez del Crotone
Facundo Lescano (da Instagram)
Non resta che attendere. E spostare l’orizzonte della concretizzazione del mercato alla prossima settimana. Tutto su Facundo Lescano: l’Union Brescia ha scelto l’attaccante centrale italo-argentino per dare linfa al proprio reparto avanzato. Ma resta una grande distanza economica da colmare con l’Avellino.

La situazione

Se tra il club di Pasini e il giocatore l’accordo economico è già stato trovato con la proposta di due anni e mezzo di contratto, con l’Avellino una quadra è ancora tutta da trovare. Il club irpino vuole cedere il giocatore a titolo definitivo e chiede un milione di euro. Si può però chiudere, è il messaggio che esce informalmente dall’ambiente irpino, anche a 900.000 euro. Uno «sconto» che non cambia però sostanzialmente il quadro: «ballano» più o meno 500.000 euro oltre all’intesa sulla formula.

L’offerta del Brescia

L’operazione che il Brescia propone è quella di un prestito oneroso con diritto/obbligo (al verificarsi di certe condizioni) di riscatto per un totale di 400.000 euro. Un’offerta, rifiutata dall’Avellino, che la società bresciana è anche disposta a ritoccare verso l’alto, ma non certo tanto da avvicinarsi alla richiesta attuale.

Fin qui quella portata dal diesse Ferretti è l’unica proposta ufficiale ricevuta dall’Avellino per Lescano, ma oltre alla Salernitana attorno all’attaccante ha iniziato a muoversi anche il Ravenna che potrebbe rompere gli indugi e a sua volta formalizzare un’offerta. Il Brescia tiene monitorati anche altri fronti. Su tutti quello di Guido Gomez per il quale sono state chieste informazioni al Crotone.

