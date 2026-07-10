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Mario Balotelli giocherà insieme al fratello Enock: ora è ufficiale

L’ha annunciato l’Al Ittifaq: «Fino ad oggi avevamo giocato insieme soltanto al parchetto», il commento ironico di Super Mario
Mario Balotelli con il fratello Enock Barwuah (da Instagram)
Mario Balotelli con il fratello Enock Barwuah (da Instagram)

Per la prima volta nelle loro carriere, Mario Balotelli ed Enock Barwuah vestiranno la stessa maglia. L’Al Ittifaq ha infatti ufficializzato l’arrivo di Enock, che raggiunge così il fratello maggiore nel club dove il 35enne si appresta a vivere la sua seconda stagione.

Un momento atteso da entrambi da molti anni, dopo percorsi calcistici molto diversi. Mentre Mario ha costruito una carriera ai massimi livelli del calcio internazionale, Enock ha proseguito il proprio cammino nelle categorie più basse, indossando recentemente le maglie di Ospitaletto, Vado e Desenzano.

La gioia

Adesso, però, le loro strade si incrociano finalmente anche sul campo. L’entusiasmo di Mario Balotelli è evidente nelle dichiarazioni rilasciate a SportMediaset: «A Dubai si sta bene, qui c’è un bel progetto. Enock? Abbiamo giocato insieme solo al parchetto». Un riferimento al fatto che, fino a oggi, i due avevano condiviso soltanto partite informali lontano dai riflettori.

Anche Enock Barwuah ha espresso tutta la propria emozione per questa nuova avventura: «Arrivato il momento giusto per giocare insieme». L’Al Ittifaq continua così a rafforzare il proprio organico. Oltre a Barwuah, nella rosa figurano anche giocatori di esperienza come Daniele Baselli e Douglas Costa. La nuova stagione riserva quindi una curiosità in più: vedere all’opera, fianco a fianco, Mario ed Enock.

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