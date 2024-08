Maran: «Soddisfatto dei nuovi, ora la prova del campo»

Prima conferenza della vigilia stagionale per Rolando Maran, quella che porterà domani (ore 18, al Rigamonti) al primo match ufficiale contro il Venezia di serie A, valido per il primo turno della Coppa Italia. «Arriviamo molto bene a questo primo appuntamento che conta, sia sotto l’aspetto mentale che fisico - afferma il tecnico del Brescia -. E questo nonostante sia stata una preparazione dura sotto l’aspetto delle temperature che mai come quest’anno sono state elevate, segno che i ragazzi si sono allenati davvero bene e con impegno. Chiaro che nelle prime partite c’è sempre, per tutti, l’incognita sul come saranno».

Ultimi arrivi e tattica

Sugli ultimi arrivi: «Sono contento perché, numericamente, ne avevamo bisogno per completare la rosa. Ora devo conoscerli sul campo, ma ho già visto che si tratta di ottimi ragazzi e, tramite i video osservati, anche buonissimi giocatori. Se mi aspetto altro? Non entro nel discorso "mercato": la società ha lavorato benissimo fin dall’inizio tra conferme, riscatti e altro. Ho avuto fiducia da subito e questo mi sta ripagando».

Sulla tattica: «Attacchiamo sempre, più o meno, nello stesso modo. Magari con qualche integrazione rispetto a quanto fatto l’anno scorso, ma cercando di mantenere quella falsariga, di dare continuità al nostro possesso palla. Semmai è dietro che a volte possiamo variare per sporcare di più il gioco avversario».

Il match

Sulla partita: «Mancheranno di sicuro Andrenacci e Moncini: Gabriele lo stiamo gestendo per un riacutizzarsi del problema che aveva già avuto. Per il resto sono tutti convocabili. Il Venezia? Io ho avuto modo di affrontarlo solo una volta nella scorsa stagione è mi aveva colpito il loro strapotere fisico. Credo però che se avremo la personalità e la lucidità per tenere il campo nel modo giusto, abbiamo tutte le possibilità di fare una buona gara».