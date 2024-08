La terza maglia del Brescia è dedicata alla Vittoria Alata

A pochi giorni dall’inizio del campionato, e alla vigilia della sfida di Coppa Italia, il Brescia Calcio ha svelato anche la terza maglia, dopo la presentazione delle prime due divise (quella per le partite in casa e quella per le trasferte)

L’omaggio alla Vittoria Alata

La versione Kombat Third – così si chiama – è un omaggio alla storia del Brescia Calcio e della stessa città di Brescia, e per questo è stata realizzata in collaborazione con Fondazione Brescia Musei (oltre che con Kappa, sponsor tecnico anche per quest’anno: sul sito si possono già acquistare le divise).

Il simbolo scelto è una delle immagini più rappresentative della città: la Vittoria Alata conservata all’interno del Parco Archeologico Brixia Romana in via dei Musei

I colori

La maglia viene ripensata su uno sfondo blu navy, mentre l’iconica V è in questo caso dorata.

Sul retro la terza maglia del Brescia è impreziosita dal lettering «Leonessa d'Italia» e in generale i dettagli e le forme studiate rimandano alla conformazione delle due ampie ali bronzee della statua, con lunghe piume che conferiscono alla figura un aspetto trionfante.

La Vittoria Alata diventa musa per ispirare la vittoria sul campo, oltre che per rimandare all’intera città attraverso uno dei suoi simboli.

L’asta benefica a sostegno della cultura

Il Brescia Calcio ha fatto sapere che metterà all’asta le Kombat Third utilizzate durante le gare di campionato serie B, con l'intento di devolvere il ricavato a Fondazione Brescia Musei per il sostegno delle attività di valorizzazione, conservazione e promozione della statua.