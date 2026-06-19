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Mondo del calcio in lutto: è morto Igor Protti

L'ex attaccante di Messina, Bari, Lazio, Napoli, Reggiana e Livorno, che combatteva da tempo contro il cancro al colon, è scomparso a 58 anni. È stato capocannoniere in serie A
Igor Protti con la maglia del Livorno nel 2005 contro il Brescia
Igor Protti con la maglia del Livorno nel 2005 contro il Brescia

Lutto nel mondo del calcio: è morto Igor Protti. L'ex attaccante di Messina, Bari, Lazio, Napoli, Reggiana e Livorno, che combatteva da tempo con il cancro al colon, è scomparso a 58 anni. Protti è stato capocannoniere in serie A con la maglia del Bari, poi retrocesso. Con la maglia azzurra aveva giocato solo nella Nazionale di beach soccer.

A dare la notizia è stata, attraverso i social, la famiglia. «Con immenso dolore la famiglia comunica che Igor stanotte ci ha lasciati. Ha voluto lasciarvi questo saluto che come da sue volontà condividiamo: "Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale”. Difficile provare parole che possano spiegarlo, l'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato», si legge sui social.

«Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio», è scritto ancora nelle parole lasciate dallo «Zar». «Per chi volesse porgere l'ultimo saluto dalle 15 di oggi si troverà presso la stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina, via della Rimembranza», ha precisato la famiglia. L'ultima apparizione in pubblico di Protti è stata a fine maggio, quando ha commosso tutti accompagnando la figlia all'altare, visibilmente «segnato» per via di un cancro al colon.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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