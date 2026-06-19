Mondo del calcio in lutto: è morto Igor Protti

L'ex attaccante di Messina, Bari, Lazio, Napoli, Reggiana e Livorno, che combatteva da tempo contro il cancro al colon, è scomparso a 58 anni. È stato capocannoniere in serie A

19 giugno 2026 1 ' di lettura

Igor Protti con la maglia del Livorno nel 2005 contro il Brescia Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Igor Prottimorto Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...