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Lumezzane a caccia del settimo posto con la Virtus Verona: il live

Enrico Passerini
Alle 20.30 al Saleri a sfida che potrebbe consentire ai valgobbini di disputare il primo turno dei play off davanti ai propri tifosi
Emanuele Troise, tecnico del Lumezzane - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Emanuele Troise, tecnico del Lumezzane - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
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In campo con l'obiettivo di blindare il settimo posto. Alle 20.30 il Lumezzane ospita al Saleri la Virtus Verona di Gigi Fresco nell'ultima gara della regular season. Novanta minuti decisivi per i valgobbini, che attualmente occupano la settima piazza con 53 punti, davanti ad Alcione Milano (52), AlbinoLeffe ed Arzignano (50).

I rossoblù hanno il destino nelle proprie mani, nel senso che conquistando il quattordicesimo successo stagionale manterrebbero la settima posizione. In questo modo Paghera e soci, già certi di disputare i play off, avrebbero la sicurezza di disputare il primo turno degli spareggi, in gara secca, contro l'ottava classificata davanti ai propri tifosi, avendo a disposizione due risultati su tre per qualificarsi. Di fronte oggi c'è una Virtus Verona già retrocessa, ma che potrebbe voler salutare la categoria con un buon risultato.

«Dobbiamo concentrarci sulla nostra partita - ha detto in conferenza stampa Emanuele Troise -; i nostri avversari non verranno certo a guardare. C'è tanto orgoglio per il percorso compiuto, ma dobbiamo inseguire fino alla fine gli obiettivi che ci siamo prefissati». Il Lume, tra l'altro, viene da sette risultati utili consecutivi (tre vittorie e quattro pareggi) e punta ad allungare ulteriormente la striscia positiva prima dei play off.

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