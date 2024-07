Lumezzane, stagione al via: «Rosa ringiovanita, ma l’obiettivo è confermarci»

È iniziata anche la stagione del Lumezzane, al suo secondo anno di serie C. Una stagione che segna anche il debutto nel nuovo quartier generale di Castenedolo. «Siamo molto carichi – ha esordito il presidente Andrea Caracciolo – e stiamo ringiovanendo la rosa, convinti che stiamo svolgendo un buon lavoro. Non sarà facile confermarci, ma l’obiettivo è sempre crescere sotto ogni punto di vista».

«Io ho molto da imparare – ha detto il nuovo diesse Simone Pesce –, ma con l’aiuto di tutti cercherò di fare un buon lavoro. C’è grande entusiasmo poi quando inizieranno le sfide ufficiali vedremo i frutti o meno di quel che stiamo facendo». E ancora: «La scorsa stagione è stata importante e la solidità di questo club è un fatto storico per cui da fuori si sa che qui ci si può fidare: di venire a Lumezzane c’è voglia ed entusiasmo».

«Un ringiovanimento della rosa – questo il pensiero di mister Arnaldo Franzini – ci voleva… Crediamo di aver scelto giocatori di qualità, convinti che possano avere la fame giusta. Non avremo più l’entusiasmo della neopromossa, non sarà facile confermarsi ma cercheremo di trovare tante altre motivazioni per fare bene».

Sul tecnico dice il presidente Caracciolo: «Franzini si è meritato la conferma perché ha sposato il nostro progetto son dall’Eccellenza e i risultati parlano per lui. La sfida è la conferma da una rosa che cambia molto, ma è stato anche lo stesso mister a chiederci di ringiovanire».

La sfida nella sfida è cercare di ottenere ancora ottimi risultati con un budget molto contenuto rispetto a quello di altre squadre: «Questo fa parte della nostra filosofia, anche se man mano gli investimenti crescono su tutto il fronte Lumezzane perché il nostro obiettivo è quello di consolidarci».