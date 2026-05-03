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Lumezzane, contro l’Alcione il via ai play off con orgoglio

Una partita di post-season di terza serie torna al Saleri 7.987 giorni dopo la famosa partita contro il Cesena. Troise: «Giochiamo liberi»
Alberto Rossini
Luigi Caccavo, capocannoniere del Lumezzane - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
Luigi Caccavo, capocannoniere del Lumezzane - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Tutto in 90 minuti. Ben 7.987 giorni dopo il Saleri torna ad accendersi per un play off per la serie B, come non succedeva dal 20 giugno 2004 nella finalissima di ritorno Lumezzane-Cesena, ricca di polemiche, squalifiche e rimpianti. Ma da quel momento i valgobbini ne hanno fatta di strada, e il sogno di approdare quantomeno alla fase nazionale inizia oggi contro l’Alcione Milano (si comincia alle 20) con la consapevolezza di avere due risultati su tre a disposizione per strappare il pass che mette in palio il secondo turno del girone.

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L’ultima apparizione del Lumzzane nel nuovo format dei play off rimanda invece al termine della stagione 2023/2024, quando fu il Legnago a imporsi per 1-0 al primo turno, infrangendo subito il sogno rossoblù. Per l’occasione andrà in archivio il tanto criticato Fvs. Per le gare dei play off e dei play out, infatti, entrerà in scena il Var, che modifica la gestione dei vari episodi.

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