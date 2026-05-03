Lumezzane, contro l’Alcione il via ai play off con orgoglio

Tutto in 90 minuti. Ben 7.987 giorni dopo il Saleri torna ad accendersi per un play off per la serie B, come non succedeva dal 20 giugno 2004 nella finalissima di ritorno Lumezzane-Cesena, ricca di polemiche, squalifiche e rimpianti. Ma da quel momento i valgobbini ne hanno fatta di strada, e il sogno di approdare quantomeno alla fase nazionale inizia oggi contro l’Alcione Milano (si comincia alle 20) con la consapevolezza di avere due risultati su tre a disposizione per strappare il pass che mette in palio il secondo turno del girone.