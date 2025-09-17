Lumezzane, la presentazione di Troise: «Questa squadra ha un valore»

«Oggi è iniziato un nuovo percorso. Oggi inizia la stagione del Lumezzane». Parole e musica del presidente del Lumezzane Andrea Caracciolo che presenta così il nuovo tecnico Emanuele Troise nel corso della conferenza stampa ufficiale andata in scena presso il centro sportivo di Castenedolo.

«Ringraziamo Paci per il gran lavoro che ha svolto – prosegue il numero uno rossoblù –. I risultati non sono stati dalla sua parte, ma riteniamo sia un tecnico preparato e gli auguriamo il meglio». Emozioni in rampa di lancio dunque per l’ex Arezzo, che in mattinata ha già avuto il primo contatto con la squadra dopo la doppia presentazione della società di ieri sera.

«Ho trovato una squadra ben allenata e questa è una base di partenza molto importante – si presenta Troise –. Quando l’espressione di gioco è organizzata, l’aspetto mentale diventa fondamentale. Dobbiamo individuare la fragilità che sta incidendo su questa squadra. Il calcio rimane un divertimento, si gioca con piacere. Gi ingredienti che sto utilizzando sono quelli della fiducia, dell’incoraggiamento della positività. Questa squadra ha valore».

E ora l’attesa è tutta per il debutto del tecnico che, dopo le ultime esperienze con Arezzo, Rimini e Mantova in C e Cavese in D esordirà con il Lume domenica (ore 17.30) nel derby contro l’Ospitaletto.