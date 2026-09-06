Lumezzane, niente impresa al Tombolato: cade 2 a 1 contro il Cittadella

Niente impresa per il Lumezzane, battuto 2-1 dal Cittadella al Tombolato. Valgobbini condannati da un avvio da dimenticare e incapaci di trovare il 2-2 nonostante l’ottimo atteggiamento messo in campo soprattutto nella ripresa.
La cronaca
Sammarco riparte dal solito 4-4-2, confermando per dieci undicesimi la formazione vista domenica contro la Giana Erminio. L’unico cambio è forzato con Boffelli – alla prima da titolare – che prende il posto dell’infortunato Nwachukwu al fianco di Deratti in difesa. Avvio shock per i valgobbini, sotto 2-0 nel giro di due minuti. Prima Barberis (5’) trasforma un calcio di punizione dal limite – nell’occasione non troppo reattivo Andrenacci – poi è Falcinalli (7’) a finalizzare la ripartenza di Anastasia dopo un calcio d’angolo horror del Lumezzane.
L’ex portiere del Brescia tiene poi a galla i rossoblù in almeno altre tre occasioni, mentre nel finale di primo tempo (42’) è Mancini a ridare speranza al Lume, facendosi trovare pronto sul secondo palo sul cross basso di Ghillani sporcato da Anatriello. Nella ripresa è il Lumezzane a fare la partita, almeno fino al 28’, quando è il doppio giallo comminato a Boffelli a lasciare in dieci il Lumezzane, che sfiora comunque il 2-2 a ridosso del recupero con D’Agostino trovando solo un super Zanellati. Il rammarico è tutto per quella mezz’ora del primo tempo.