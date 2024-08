Lumezzane: il «nodo Spini» e la ricerca dell’ala

All’indomani della vittoria di misura ai danni dell’Union Clodiense, il Lumezzane si è risvegliato con la consapevolezza di essere forse più avanti del previsto sulla tabella di marcia di avvicinamento al campionato.

I valgobbini, infatti, non solo hanno centrato la qualificazione al secondo turno di Coppa Italia di serie C, dove affronteranno il Rimini, sempre al Saleri, sabato alle 21, ma hanno messo in mostra, pur con una condizione atletica non ancora ottimale, buone soluzioni tattiche, rischiando poco o nulla contro una formazione di corsa quale quella veneta.

I giocatori

Certo, all’appello mancano ancora gli infortunati Taugourdeau, che dovrebbe tornare tra i convocati per il match di Coppa di sabato, Tremolada, Righetti e Pisano, ma anche la situazione legata a Spini terrà banco con ogni probabilità fino alla fine del mercato. Il giocatore è in gruppo, ma al momento non ha ancora disputato alcuna partita del precampionato rossoblù, rimanendo in attesa della giusta offerta della Triestina.

Se l’offerta non dovesse arrivare ci sarà da capire come gestire il ragazzo che è in scadenza e che quindi, senza rinnovo, potrebbe anche continuare a restare ai margini.

Il mercato

In entrata, invece, i valgobbini stanno ancora sondando il mercato alla ricerca di un’ala, prevalentemente destra, e di una mezzala in grado di collezionare gol e assist, ma in caso di uscita di Spini sarebbero due gli attaccanti esterni da individuare.

Non c’è fretta però, perché al momento la squadra sta rispondendo bene sul campo, anche grazie alla buone prove di Malotti, adattato definitivamente mezzala e in cerca di riscatto dopo la scorsa stagione, Scanzi, rientrato dal prestito al Breno, e Terranova, che ha stretto i denti per 45 minuti pur con una sola settimana di allenamento nelle gambe.

Le prossime trasferte

Dopo un po’ di riposo per chi ha giocato, domani si riprenderà la preparazione a ranghi quasi completi per iniziare l’avvicinamento alla sfida di sabato contro il Rimini, fondamentale per arrivare nel migliore dei modi ai nastri di partenza del campionato.

Il Lumezzane comincerà il proprio cammino con la sfida in trasferta alla Virtus Verona (domenica 25 agosto alle 18). Da lì... si farà sul serio.