Coppa Italia, Il Lumezzane affronta la Clodiense

L’attesa è finalmente terminata. Dopo 25 giorni di preparazione il Lumezzane è pronto a scendere in campo per il primo turno di Coppa Italia serie C. L’avversaria sarà la neopromossa Union Clodiense (fischio d’inizio ore 18 al Saleri) che lo scorso anno ha dominato il girone C di serie D, affrontando anche le due bresciane Breno e Atletico Castegnato.

Per l’occasione Franzini non avrà a disposizione lo squalificato Dalmazzi – dopo il rosso rimediato lo scorso anno agli ottavi di finale contro il Padova –, ma anche gli infortunati Taugourdeau, Tremolada e il lungodegente Pisano, oltre a Spini, ancora non convocato per questioni legate al mercato. Tante defezioni anche per i veneti, che dovranno fare a meno di Sinn, Maniero e Biondi, costretti a scontare delle squalifiche rimediate negli scorsi anni. Si gioca in gara secca, con supplementari e rigori in caso di parità al 90’.

Chi passa incontrerà il Rimini, che ieri sera ha superato di misura l’Arzignano (1-0), nel secondo turno preliminare programmato per sabato 17 agosto alle 21. Carichi di lavoro da smaltire, ma anche una precisa identità da mantenere. Sono questi i dettami di Arnaldo Franzini, con i valgobbini che sognano di ripercorrere quantomeno lo stesso percorso dello scorso anno, quando il sogno Coppa Italia si spezzò solo all’Euganeo di Padova contro i favoriti biancorossi. E’ l’occasione per riprovarci, ripartendo dal Saleri contro un avversario che ha cambiato tanto, ma che manca dalla C da ben 47 anni.