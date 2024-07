Brescia, tre segnali positivi nell'amichevole con il Lumezzane

Moncini ritrova subito il gol, ma Maran ha anche altre ragioni per essere ottimista. Buone indicazioni pure per Franzini

Sport Calcio Lumezzane Amichevole Lumezzane Brescia nella foto Niccolò Corrado (Brescia Calcio) 27/07/2024 @newreporter

Moncini subito in gol, squadra corta per almeno un tempo, buone trame offensive. Il pareggio di Lumezzane (rete del toscano al 33’ e pari rossoblù con rigore di Malotti 3 minuti dopo) che chiude il ritiro e il tour de force di test (4 in 10 giorni) nasconde buone prospettive per il Brescia. La striscia di successi - è vero - si interrompe contro una squadra di categoria inferiore, ma è la prestazione da non disdegnare. Lumezzane e Brescia pareggiano 1-1 in amichevole: in gol Moncini Considerando