Lumezzane a due facce tra «grandi» e «piccole»: come va il campionato

La rocambolesca sfida di venerdì contro il Caldiero Terme, caratterizzata da una serie infinita di montagne russe e terminata sul 2-2 dopo essere andato avanti e poi sotto, lascia anche una statistica interessante in casa Lumezzane.

La classifica

A sole quattro giornate dal termine del girone d’andata si può infatti già abbozzare un primo bilancio in termini di punti e avversari incontrati. I valgobbini al momento ne possono vantare ben 25, ma solo 8 di questi sono stati conquistati con le formazioni al momento in lotta per non retrocedere.

Al netto della sfida che ancora manca con la Pro Patria, contro le squadre che vanno dalla 14esima alla 20esima piazza i rossoblù hanno collezionato due successi (Triestina e Giana Erminio) due pareggi (Union Clodiense e Caldiero Terme) e due ko interni (Pro Vercelli e Pergolettese), raccogliendo appena 1,33 punti di media a partita.

Statistica che si impenna decisamente contro le squadre di medio-alta classifica, fino ad arrivare agli 1,89 punti di media a incontro.

La ricetta della squadra

Sicuramente sulla statistica pesano un po’ l’atteggiamento dei valgobbini in alcune sfide (Pergolettese su tutte), oltre che una buona dose di sfortuna (Clodiense e Caldiero), ma anche qualche dubbio episodio arbitrale (Pro Vercelli). Ne esce così la ricetta di un Lumezzane grande con le «grandi» e un po’ meno contro le cosiddette piccole.

Ma anche la sfida giocata al Gavagnin-Nocini di Verona, che ha acceso l’emergenza difesa per i valgobbini a causa delle assenze dello squalificato Dalmazzi e degli infortunati last-minute Pogliano e Terranova, ha certificato il cuore grande dei rossoblù chiamati al sacrificio per una notte, ma capaci di acciuffare comunque un 2-2 che ha evitato la beffa finale.

Eroe della serata Mario Piga, che si gode il primo gol segnato tra i professionisti. «Ho avuto un po’ di sfortuna con l’infortunio di Trieste ma ho sempre lavorato e finalmente sono stato ripagato con un gol – racconta proprio l’ex Pescara –. L’unico rammarico alla fine è quello di non aver portato a casa la vittoria»