Lumezzane, con il Caldiero Terme la prova del nove: la diretta

Eccola la prova del nove per il Lumezzane, che apre la quindicesima giornata del campionato di C giocando in anticipo contro il Caldiero Terme, al Gavagnin-Nocini di Verona (calcio d'inizio alle 20.30). Dopo un ottobre difficile (4 punti in 5 partite) i valgobbini hanno cominciato benissimo il mese di novembre, ottenendo due vittorie su due, contro Renate (1-2) e AlbinoLeffe (1-0).

L'obiettivo dunque è ottenere nove punti in tre gare per proseguire la propria scalata, magari approfittando di uno scivolone della FeralpiSalò (che gioca domenica al Turina contro la Triestina) e del Trento (impegnato domani in trasferta con l'AlbinoLeffe) per agguantare la terza piazza. In ogni caso un successo oggi permetterebbe a Pisano e soci di posizionarsi subito dietro a Padova e Vicenza almeno per una notte.

Di fronte oggi c'è il neopromosso Caldiero Terme, che punta a riscattarsi dopo le sconfitte con Novara e Vicenza. Capitolo formazione: Arnaldo Franzini deve fare a meno di due giocatori importanti, Filigheddu e Dalmazzi, entrambi squalificati per un turno. Non sono disponibili nemmeno Tremolada e D'Agostino.

«Non prevedo un gara semplice - ha ammesso il tecnico del Lume in conferenza stampa -; anche perchè si gioca su un campo dalle dimensioni ridotte. Abbiamo però grande entusiasmo e vogliamo dare continuità ai nostri risultati».