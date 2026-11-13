L’Ospitaletto torna a vincere al Corioni: Nessi stende la Dolomiti

In una serata poco adatta ai Messi, l’Ospitaletto si fa bastare il suo Nessi: vittoria chiave, che definire convincente sarebbe una bugia, ma che fa brodo e riporta alla mente le parole di Quaresmini post Renate: «Capiterà di fare punti senza giocare bene». Ecco, appunto. E, aggiungiamo noi, non prendere gol per la terza gara di fila, di certo aiuta anche a prendersi l’episodio (come già a Desenzano).
La cronaca
La Dolomiti Bellunesi si arma di aggressività nel modulo variabile che oscilla tra il 4-1-4-1, il 4-2-3-1 e il 4-3-1-2 ma con Lattanzio che spesso si sgancia da quarto di difesa mutando ancora l’abito tattico, con predilezione dei duelli e senza mai scoprire il fianco (e aprire il campo) alle ripartenze che mandano l’Ospitaletto in brodo di giuggiole. Il ritorno alla vittoria al «Corioni» (61 giorni dopo) risolve più di un problema dopo una gara con più di un dilemma: perché con sei ko di fila sul groppone non si poteva pretendere che i bellunesi concedessero alla leggera l’alzabandiera-bianca. Quaresmini sente puzza di bruciato, o forse di agone, e si concede per la prima volta il lusso di lasciare in panca Galuppini. La mossa ha un senso: tenersi il jolly di scorta in un contesto che non sarà morbido, specie in avvio. Il problema è che, con la tacca della qualità più bassa, i palpiti latitano: la prima è ospite con Agosti che al 13’ lambisce il palo; la seconda anche, con Toci che trova il muro al 27’. La botta di Clemenza e l’uscita rasoterra di Ferrante che sporca il tocco di Toci accendono la spia, che l’asse Valente-Guarneri (botta del 43 fuori di un nulla) non riesce a resettare. La prima azione in campo aperto con Panatti, Guarneri e Valente non trova il gol, così come il piattone aperto (troppo) da Sia su cross di Lattanzio.
Il gol partita
Serve di più, serve un jolly (dalla panca?) o forse un bonus. Anzi, un malus… per gli altri: perché dopo un rapporto conflittuale con tanti ex, l’Ospi ringrazia Sonzogni (già in orange) che sbaglia l’uscita su punizione di Guarneri e consegna il cavatappi a Nessi. È il gol partita, perché poi – a parte un tuffo di Ferrante su Clemenza – è Gobbi a sfiorare il bis: di testa a lato e in uno contro uno fermato da Sonzogni. Messaggi manca di un pelo la traversa e non la chiude. Ma non tutti gli errori si pagano: il fantasma del Renate passato (era sempre una notturna, alle 20.30) stavolta è magnanimo.