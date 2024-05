L’assessore Cantoni scrive a Bisoli, il Brescia lo ringrazia

Caro Bisoli, ti scrivo. L'assessore allo Sport del Comune di Brescia Alessandro Cantoni ha spedito una lettera al capitano delle rondinelle (disponibile integralmente a questo link), con la «preghiera» di leggerla a tutta la squadra. Tra i passaggi più salienti ci sono i ringraziamenti al presidente Cellino e a Rolando Maran, «pilastri di questo club che con impegno e dedizione hanno tracciato la rotta verso i successi che oggi ambiamo a raggiungere».

«Nelle prossime partite» prosegue Cantoni, «vi chiedo di scendere in campo con l'anima del guerriero e il cuore del poeta». L'invito è a lottare «con la tenacia della Leonessa, simbolo della nostra città ma anche con la grazia delle rondinelle che volteggiano nel cielo, dimostrando che credere in qualcosa di bello non è solo un sogno ma una meta che insieme possiamo raggiungere». Un pensiero finale per Fabrizio Paghera, che ha perso pochi giorni fa la madre: «Vedrai caro Fabrizio, che avrai una forza in più dentro di te».

Poco dopo sono arrivati i ringraziamenti del Brescia «per il bel pensiero, con l’auspicio che tutti i bresciani lo facciano loro per cominciare assieme un nuovo e positivo cammino». Un cordiale botta e risposta che ha quasi dell'inedito, considerata la freddezza che ha quasi sempre contraddistinto i rapporti tra la società di via Ferramola e l'Amministrazione comunale.