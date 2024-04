Bisoli e Paghera come Guardiola e Baggio 22 anni fa

Epoche diverse, protagonisti diversi e - senza offesa per nessuno - diverse dimensioni calcistiche. Però, stesso cuore, stessa passione e stessa maglia. Dimitri Bisoli e Fabrizio Paghera oggi come Pep Guardiola e Roberto Baggio il 21 aprile del 2002.

Allora, Baggio rientrava, a tempo di record di 76 giorni dopo un intervento al crociato, dall’ennesimo infortunio: al momento dell’ingresso in campo, con un gesto straordinario e inedito, Pep si sfilò la fascia da capitano e la passò a Roby che rimase molto colpito e che la accettò non senza pudore. Baggio, in quel Brescia-Fiorentina avrebbe poi firmato una doppietta.

Oggi quell’immagine è stata rievocata, appunto, da Bisoli e Paghera. In un contesto emotivamente difficile per il secondo, pronto a entrare in campo al 20’ della ripresa a due giorni dalla scomparsa della mamma, Dimitri si è tolto la fascia e l’ha stretta al braccio sinistro del compagno, che ha avuto la stessa reazione di pudore avuta a suo tempo da Baggio.

L'abbraccio della curva a Paghera - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Un momento toccante, come lo è stato il minuto di silenzio pre match per la signora Antonella e come lo è stato il tributo dello stadio con lo striscione di vicinanza a Paghera esposto dalla Nord. A fine gara la curva ha nuovamente omaggiato il ragazzo di Roncadelle che, entrato nel settore caldo del tifo, ha ricevuto altro calore e una sciarpa.