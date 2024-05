Brescia, Maran: «Pari giusto, andiamo avanti nel nostro percorso»

Così Rolando Maran dopo il pareggio nel derby con la FeralpiSalò: «Credo si sia trattato di un pari giusto alla fine di una partita nella quale anche noi abbiamo creato. Una partita contro un tipo di squadra che noi soffriamo. La difesa a tre? Ho provato a dare più densità e a cercare di sfruttare maggiormente la fisicità perché la FerlapiSalò ne ha parecchia». E ancora: «Questo è un momento così, ma siamo ottavi. Andiamo avanti nel nostro percorso. Come mai abbiamo iniziato a soffrire tanto dopo il loro pareggio? Perché abbiamo perso qualche duello e da lì magari ci siamo fatti un po’ condizionare in una gara appunto difficile per tipologia di avversaria, molto brava sulle seconde palle e nella lotta a rimbalzo. Ecco: magari a centrocampo avremmo potuto fare qualcosa di meglio nella interpretazione». Ora «non c’è tempo di recuperare energie, cerchiamo di tirare fuori il meglio da noi stessi puntando sulla voglia di andare sempre oltre».

«Ci è mancato come sempre quel centesimino che avrebbe potuto fare la differenza. Questo derby è stato un po’ il film della nostra stagione». Così il tecnico della FeralpiSalò Marco Zaffaroni che si rifiuta a ogni modo di arrendersi all’evidenza di una classifica in cui forse solo l’aritmetica tiene viva la speranza della sua squadra: «Io non dico - commenta ancora Zaffaroni - che ci salveremo, ma non posso non fare i complimenti ai miei ragazzi che hanno giocato una partita generosa e coraggiosa contro una squadra molto forte. Non ho propria nulla da dire e a loro posso solo dire di pensare soltanto alle due partite che ci restano da giocare. Solo a quelle senza guardare alla classifica e senza guardare ad altro perché sarebbe inutile. Ripeto: anche stavolta ci è mancato quel centesimino...».

«Guardo già avanti, penso alla partita contro il Lecco e se serve mi metto anche in preghiera per chiedere ai bresciani di venire allo stadio. In questo momento di coperta corta e in cui c’è da battagliare per compiere l’impresa play off, abbiamo bisogno più che mai di una grande spinta». L’appello, accorato, è del capitano del Brescia Dimitri Bisoli, grande protagonista della partita con la FeralpiSalò: «Mi hanno attribuito solo un gol? Va bene così, anche perché io sono arrivato in scivolata e in effetti non so se l’ho presa... Ma mi va in ogni caso bene sia stato dato a Papetti perché se lo merita e perché è anche molto maturato». Aggiunge Bisoli: «Ai miei compagni ho fatto i complimenti, sono orgoglioso di loro perché sappiamo sempre andare oltre e non arrenderci. Siamo una squadra con grandi attributi, questa è la nostra forza».

Federico Balestrero, capitano della FeralpiSalò, non fa mistero del proprio immenso rammarico: «Quello di non aver vinto una partita nella quale abbiamo creato moltissimo e purtroppo sbagliato altrettanto». Aggiunge Balestrero: «Resto comunque molto orgoglioso dei miei compagni e non ci arrendiamo. Sappiamo che dobbiamo fare una cosa soltanto: andare a Venezia e fare la partita migliore di sempre».