Stagione 2024-25, ecco la nuova maglia del Brescia

È stata presentata ufficialmente la maglia del Brescia per la stagione 2024-2025 firmata anche quest’anno Kappa.

La società l’ha lanciata con un video pubblicato sui social nel quale i protagonisti sono i giocatori biancazzurri con una scritta in dialetto che accompagna le immagini: «Som facc isè», siamo fatti così.

Storia, identità e appartenenza sono le tre caratteristiche che Kappa e Brescia Calcio hanno voluto nella nuova Kombat sia nel kit per le partite in casa sia per le gare in trasferta.

A spiccare è senza dubbio l’elemento più iconico ovvero «V», che campeggia al centro delle maglie. Nella versione Home, le dimensioni e la profondità della «V» rimandano a quella della stagione 2004/2005, ovvero il primo anno in cui Brescia ebbe Kappa come sponsor tecnico. La maglia è di colore azzurro con la «V» bianca.

La versione Away ovvero da trasferta richiama le divise storiche del Brescia, in particolare quella della stagione 1968/1969. In questo caso la «V» è rossa su sfondo bianco, un richiamo ai 120 anni della registrazione nel Registro Araldico dello stemma della città, il leone rampante codato in rosso. Il logo del team è in colore oro, mentre nella divisa Home è presente nella sua colorazione originale. Gli inserti sulle maniche e sul colletto sono bianchi e oro in entrambe le versioni. Sul retro del colletto di entrambe le maglie è presente la scritta «Leonessa d’Italia», un omaggio alla città.

Le maglie saranno disponibili per l’acquisto a partire da lunedì 29 luglio sul sito di Kappa.