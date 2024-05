La FeralpiSalò saluta la B contro la Ternana: il live

Vincere per salutare la B con onore. Alle 20.30 la già retrocessa FeralpiSalò ospita al Garilli di Piacenza la Ternana nell'ultimo match ufficiale della stagione. I leoni del Garda non hanno più nulla da chiedere a questo campionato, perché ormai non possono più raggiungere le dirette concorrenti per la salvezza, ma ci tengono ad uscire dal campo a testa alta: «Abbiamo tanta delusione da smaltire - ha detto il tecnico Marco Zaffaroni in conferenza stampa -, ma la vita va avanti e abbiamo ancora un impegno da onorare al meglio».

Chi ha qualcosa da perdere ma anche da guadagnare, invece, è la Ternana di Roberto Breda, che attualmente è in zona play out ma che in questi ultimi novanta minuti della stagione può sia raggiungere la salvezza che retrocedere direttamente. Per quanto riguarda le formazioni, in casa FeralpiSalò sono assenti per infortunio Balestrero, Martella, Krastev, Tonetto, Manzari, Di Molfetta e Butic, mentre tra le fere manca solamente Boloca, appiedato dal giudice sportivo.

Diretta testuale su questa pagina a partire dalle 20.30. Torna anche l'appuntamento su Teletutto (canale 16 del digitale terrestre) con «Tutti in campo»: in studio, dalle 20.05, Angela Scaramuzza e i suoi ospiti per commentare gli impegni di Brescia, che affronta al San Nicola il Bari, e FeralpiSalò. Su Radio Bresciasette va invece in onda la radiocronaca delle partite: a cura di Alfredo Novello la gara dei leoni del Garda.