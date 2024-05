FeralpiSalò, rosa da rifondare dopo la mesta retrocessione

Difficilmente i giocatori in prestito o a fine contratto rimarranno sul Garda. E c’è pure il nodo allenatore

4 ' di lettura

Delusione dopo la retrocessione - © www.giornaledibrescia.it

Tre portieri, 11 difensori (compreso Balestrero, oramai ritenuto tale dal tecnico gardesano Zaffaroni), 7 centrocampisti, dieci attaccanti. E cinque giocatori in prestito tra i professionisti. È questa, numericamente parlando, la rosa della FeralpiSalò ed è su questi giocatori che, in prima battuta, dovranno concentrarsi le attenzioni del direttore sportivo Andrea Ferretti (il quale ha ricevuto ieri a Roma un premio tanto tardivo quanto amaro, riguardante ancora la scorsa stagione) in vista del