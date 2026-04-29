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Bachini: «La mia voglia di rivincita dopo aver toccato il fondo»

La nuova vita dell’ex terzino del Brescia che dopo la grazia è tornato ad allenare, ha fatto pace con la famiglia ed è nonno di quattro nipoti
Erica Bariselli

Erica Bariselli

Giornalista

Momenti di gloria: un abbraccio speciale tra Jonathan Bachini e Roberto Baggio - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
Momenti di gloria: un abbraccio speciale tra Jonathan Bachini e Roberto Baggio - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Le discese ardite: «Ho vissuto momenti umani molto molto duri» e le risalite: «Ne sono uscito facendo leva su una forza che nemmeno sapevo di avere, tenendomi aggrappato alla vita». E se qualcuno gli offrisse un passaggio sulla macchina del tempo per viaggiare a ritroso nel tempo: «Chiederei solo di poter riavere qui con con me mio padre e mia sorella: sarebbe l’unica cosa che chiederei. Per il resto probabilmente rifarei tutto, errori compresi, perché anche sbagliare tanto e grossolanamente come ho fatto io fa parte di una vita».

Jonathan Bachini che fu: un cavallo pazzo che sfrecciava senza eguali sulla fascia sinistra (anche) del Brescia (75 presenze e 7 gol negli anni d’oro, tra il 2001 e il 2004). Un fuoriclasse tra fuoriclasse, un uomo pieno di contraddizioni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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