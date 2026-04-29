Bachini: «La mia voglia di rivincita dopo aver toccato il fondo»

Le discese ardite: «Ho vissuto momenti umani molto molto duri» e le risalite: «Ne sono uscito facendo leva su una forza che nemmeno sapevo di avere, tenendomi aggrappato alla vita». E se qualcuno gli offrisse un passaggio sulla macchina del tempo per viaggiare a ritroso nel tempo: «Chiederei solo di poter riavere qui con con me mio padre e mia sorella: sarebbe l’unica cosa che chiederei. Per il resto probabilmente rifarei tutto, errori compresi, perché anche sbagliare tanto e grossolanamente come ho fatto io fa parte di una vita».