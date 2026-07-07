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Ti ricordi quando l’Italia vinse i Mondiali nel 2006? Mandaci la tua storia

Il 9 luglio di vent’anni fa la Nazionale trionfò nella finale di Berlino contro la Francia. Insieme a voi lettori vogliamo rivivere quel momento magico
La Nazionale e il suo capitano Cannavaro alzano la Coppa del Mondo
La Nazionale e il suo capitano Cannavaro alzano la Coppa del Mondo

Sono passati ormai vent’anni da quella notte magica di Berlino, da quel 9 lugliodel 2006 quando l’Italia batté la Francia ai rigori e diventò Campione del Mondo. Una gioia collettiva fatta di piazze gremite, bandiere tricolori, caroselli e abbracci tra sconosciuti.

E ggi, mentre sono in corso i Mondiali e tristemente gli Azzurri non si sono qualificati per la terza edizione consecutiva, vogliamo rivivere quella serata attraverso i vostri ricordi, per sentire un po’ meno l’amarezza di questa distanza dalla competizione più affascinante del Pianeta.

Raccontateci dove avete visto la partita, con chi eravate, come avete festeggiato e chi avete conosciuto. Inviateci testimonianze, fotografie e video a gdbweb@giornaledibrescia.it o al numero WhatsApp del GdB 339.5424471.

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Mondiali9 luglio 2006ItaliaCampione del Mondo
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