Ti ricordi quando l’Italia vinse i Mondiali nel 2006? Mandaci la tua storia

Sono passati ormai vent’anni da quella notte magica di Berlino, da quel 9 lugliodel 2006 quando l’Italia batté la Francia ai rigori e diventò Campione del Mondo. Una gioia collettiva fatta di piazze gremite, bandiere tricolori, caroselli e abbracci tra sconosciuti.
E ggi, mentre sono in corso i Mondiali e tristemente gli Azzurri non si sono qualificati per la terza edizione consecutiva, vogliamo rivivere quella serata attraverso i vostri ricordi, per sentire un po’ meno l’amarezza di questa distanza dalla competizione più affascinante del Pianeta.
Raccontateci dove avete visto la partita, con chi eravate, come avete festeggiato e chi avete conosciuto. Inviateci testimonianze, fotografie e video a gdbweb@giornaledibrescia.it o al numero WhatsApp del GdB 339.5424471.