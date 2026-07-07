Ti ricordi quando l’Italia vinse i Mondiali nel 2006? Mandaci la tua storia

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

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La Nazionale e il suo capitano Cannavaro alzano la Coppa del Mondo

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