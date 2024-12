Il Lume a caccia di punti contro il Novara: segui il live

Tra emergenza e fattore ex il Lumezzane è chiamato a ripartire dopo la sconfitta di settimana scorsa nel derby con la FeralpiSalò. Avversario di turno il Novara, che al Piola ha fin qui perso una sola partita in campionato (lo scorso 1 settembre contro l’Atalanta Under 23).

Per l’occasione Franzini dovrà rinunciare a Pisano, Terranova, Piga, Pogliano, D’Agostino e Tremolada, aprendo l’emergenza totale soprattutto nel reparto arretrato, in cui mancheranno tre centrali su quattro con il solo Dalmazzi a disposizione.

Pronto ancora una volta dunque Deratti, che già si era disimpegnato da centrale con buoni risultati nella sfida esterna al Caldiero Terme. Ma anche il fattore ex avrà un importante peso specifico. In maglia Novara sono passati infatti Pogliano, Moscati, Malotti e Corti, oltre al ds Pesce e al presidente Caracciolo.

Punti pesanti in palio in chiave play off nel match, dato che le due squadre sono divise da appena un punto in classifica. Sono venti i confronti tra le due, tutti in serie C, di cui nove giocati al Piola. I numeri pendono leggermente dalla parte dei piemontesi, che hanno conquistato quattro vittorie, tre pareggi e due sole sconfitte in casa.

Settimana di saluti poi per le due squadre. Se gli azzurri si sono infatti separati dal dg Pietro Lo Monaco, i rossoblù hanno momentaneamente interrotto il rapporto con Enrique Miguel, responsabile del recupero infortuni, dopo un anno e mezzo di collaborazione. «Stiamo vivendo un periodo difficile sotto l’aspetto degli infortuni – conferma Franzini – perché hanno colpito quasi solo un reparto riducendo di molto le opzioni. Novara è un campo difficile. Dovremo affrontare questa partita con il nostro miglior spirito battagliero».