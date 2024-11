Serie C, va in scena il derby Lumezzane-FeralpiSalò: la diretta

Gli ultimi granelli di sabbia sono caduti nella clessidra e il countdown è terminato: dopo 2.855 giorni riecco il derby tra Lumezzane e FeralpiSalò, che torna al Saleri con calcio d’inizio fissato alle 17.30. È la sfida tra due valli, Vaggobbia e Garda, ma anche tra due grandi imprenditori, Lodovico Camozzi e Giuseppe Pasini.

I precedenti per ora sono a favore dei verdeblù, che in dodici confronti, compresa la Coppa Italia, si sono aggiudicati cinque sfide, mentre i lumezzanesi ne hanno vinte quattro; tre invece i pareggi. All’inizio fu un dominio del Lume (quattro vittorie nelle prime cinque partite), ma l’ultimo successo risale al 19 gennaio 2014, con rete decisiva di Galuppini (1-0), che tra l’altro è un doppio ex. Sette anni fa, invece, l’ultima vittoria dei leoni del Garda, che corrisponde anche all’ultimo scontro diretto tra cugini: fu il 29 gennaio 2017, al Saleri, con gol dell’uruguaiano Surraco (0-1).

Si sfidano la quinta e la terza forza della classe: tre punti permetterebbero al Lume di agganciare i cugini rivali a quota 28, ristabilendo l’equilibrio dopo sedici giornate. «Mi aspetto un match abbastanza aperto – ha detto il tecnico del Lume Arnaldo Franzini in conferenza stampa –, con tante occasioni da gol. Entrambe le squadre proveranno a vincere». Per quanto riguarda la formazione, tornano Filigheddu e Dalmazzi, che hanno scontato il proprio turno di squalifica, mentre non ci saranno gli infortunati Terranova, D’Agostino e Tremolada.

La FeralpiSalò insegue invece il nono successo stagionale per tornare a -6 dal Vicenza, che ieri ha vinto in casa dell’Union Clodiense: «Nessuno parte favorito – ha dichiarato l’allenatore della FeralpiSalò Aimo Diana –; sarà una gara che si giocherà sugli episodi. Vietato sottovalutare l’avversario». Out lo squalificato Pellegrini e gli infortunati Giudici, Brambilla e Cabianca.