Il Brescia saluta Mangraviti: trovato l’accordo col Cesena

Il mercato non dorme mai: al massimo sonnecchia. E per il Brescia, è pronto a segnare un movimento in uscita. Da giorni si segnalava un certo e variegato interesse attorno al difensore centrale Massimiliano Mangraviti, giocatore che il club di via Solferino, nelle sue valutazioni, aveva bollato come «sacrificabile». Ovvero: se capita una buona occasione per lui e per la società di andare a migliorare, Mangraviti - la scorsa stagione finito in fondo alle gerarchie - può partire, ma se non parte va bene uguale e al limite se ne riparlerà a gennaio. Questo in sintesi il concetto del ragionamento di Cellino e dei suoi collaboratori.

Affare chiuso

Ebbene, la buona occasione per il centrale di Rovato è arrivata ed è rappresentata dal neo promosso Cesena, una delle tante squadre (con Catanzaro, Bari e Vicenza tra B e C) ad aver sondato il terreno col Brescia per il giocatore decidendo di approfondire, tanto che già in queste ore sarà a disposizione di Michele Mignani.

Mancano di fatto solo le firme. Il Brescia pensava di dare Mangraviti (che aveva rinnovato lo scorso anno) in prestito, ma il giocatore avrebbe preferito un trasferimento a titolo definitivo. E così sarà.

Il sostituto

Il Brescia dovrà ora procedere alla sostituzione di Mangraviti, che saluta con 123 presenze, e l’orientamento è quello di andare su un giovane, con magari già una certa esperienza almeno in serie C, di prospettiva. Non a caso, il club di Cellino aveva bussato alla porta della Giana Erminio per Gabriele Minotti, classe 2003, sul quale però era già avanti il Milan Under 23 dove infatti si è trasferito.

Si continua a sondare il mercato, ma un po’ come per l’attaccante, si preferisce non avere fretta anche perché - oltre al fatto che si tratta di inserire il quarto difensore e il quarto attaccante, quindi nessuna urgenza - il mercato non è ancora lungo per cui, se non matura l’opportunità su prime scelte che si pensa possano valere un investimento anche sul futuro, si preferisce attendere l’occasione giusta che può maturare più in là (la sessione scade il 30 agosto).

L'attaccante Marco Olivieri (da Instagram) - © www.giornaledibrescia.it

È lo stesso ragionamento fatto per la punta: per questo su Marco Olivieri (che è sempre nel radar) si è preferito temporeggiare. Tornando invece alla difesa, manca una settimana alla scadenza della clausola liberatoria a zero per la A di Andrea Cistana attorno al quale si registrano solo rumors, ma nulla - a ieri - di davvero concreto almeno per quanto riguarda soluzioni che potrebbero far vacillare il difensore.