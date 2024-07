Brescia, al via le visite mediche: Corrado il primo ad arrivare

Primo giorno della nuova annata per il Brescia Calcio che ha di fatto aperto la stagione con il primo turno di visite mediche che si è svolto questa mattina al Panathleticon in città. Il primo giocatore a presentarsi è stato uno dei tre nuovi arrivi, Niccolò Corrado: il difensore di fascia sinistra ex Ternana si è mostrato sorridente ai primi scatti bresciani dei fotografi.

È stata poi la volta del portiere Michele Avella seguito a ruota dall'allenatore della Primavera Luca Belingheri e dalla coppia Papetti-Olzer arrivati insieme in via Aldo Moro. A seguire, Gennaro Borrelli, il protagonista della situazione più calda dell'estate risoltasi positivamente, a chiudere il primo gruppetto di visite; controlli che si chiuderanno tra domani e dopodomani con il resto della rosa.

Rosa al completo che si ritroverà già da questo pomeriggio al centro sportivo di Torbole sul campo per i test atletici che si protrarranno fino a sabato prima del riposo della domenica che anticiperà l'inizio vero e proprio del ritiro lunedì prossimo.