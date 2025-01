Il Brescia riparte da Dickmann: è lui lo Stakanov dell’anno passato

Fabrizio Zanolini

Alle sue spalle Adorni, che è invece il giocatore con più minutaggio nella stagione in corso

3 ' di lettura

Lorenzo Dickmann © www.giornaledibrescia.it

Ripartire da loro. Ripartire dalle certezze. Perché la garanzia che dà la tenuta fisica è pari a quella mentale, è una sorta di resilienza al dolore, alla fatica. Alle pressioni. E allora, chi meglio degli stakanovisti biancazzurri può rappresentare quell’esempio, quella scia da seguire? Podio Partiamo da quelli del 2024, considerando tutte le partite ufficiali dell’anno solare appena passato in archivio. Là in alto per minuti in campo troviamo Lorenzo Dickmann. Il 28enne difensore milanese (o e