Brescia, Lezzerini risponde alle critiche: sempre più decisivo

Quattro prove di livello crescente con Bisoli: in B è quarto per parate tra chi ha giocato almeno 700’. Per lui è una piccola rivincita

3 ' di lettura

Luca Lezzerini ha chiuso in grande spolvero il suo 2024 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Tra una spolverata e l’altra di coraggio e fiducia, qualche mucchietto ha già attecchito. L’appello all’ottimismo di Pierpaolo Bisoli è una Supernova che ha squarciato il cielo di Torbole, tinteggiato di un nero corvino dalla crisi che si è spalancata come una voragine nelle settimane scorse. Decisivo Il cono di luce ha investito in pieno Luca Lezzerini. Si è vestito da Superman, da quando i biancazzurri hanno cambiato guida tecnica. I quattro pareggi consecutivi vanno ascritti soprattutto ai su