Brescia 2025: distacco di Cellino, mercato e modulo i primi nodi

L’umore nero del presidente e il gap economico di cassa da colmare non portano a pensare a novità di rosa

4 ' di lettura

Gennaro Borrelli è stato spettatore a Cremona: davanti alla giusta offerta può essere ceduto - © www.giornaledibrescia.it

La grande e benedetta carica di Pierpaolo Bisoli è inversamente proporzionale all’umore nero di Massimo Cellino. Ed è su questa grande distanza emotiva, che si gioca lo sviluppo del 2025 del Brescia che oggi dopo uno stop di appena tre giorni e mezzo (nessuno in B ha effettuato un pit stop così breve) riprenderà ad allenarsi sui campi di Torbole Casaglia con la Sampdoria, da affontare il 12 gennaio, come focus. Uno scontro diretto in chiave salvezza che tra l’altro sarà da affrontare senza gli s