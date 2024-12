Il bagnolese Luca Bonzi parteciperà alla Kings League Italia

C’è il debutto assoluto e con due stelle del rettangolo verde nel board (Zlatan Ibrahimovic e Claudio Marchisio, rispettivamente in qualità di presidente e «head of competition»): la Kings League Italia sta per entrare nel vivo. E c’è anche una componente bresciana, anzi due, a farne parte.

I bresciani

Da un lato, come già anticipato qualche settimana fa, ci sarà Sergio Cruz Pereira: dalle chiare origini brasiliane, ma bresciano d’adozione (abita da alcuni anni ad Angolo Terme), il due volte Pallone d’oro Tik Tok Italia (con un passato da attaccante in provincia con le maglie di Darfo Boario e Carpenedolo) veste il ruolo di presidente della squadra Black Lotus Fc insieme all’amico Off Samuel.

Dall’altra parte, ecco Luca Bonzi: il giovane classe 2002 di Bagnolo Mella, centrocampista mancino, è stato scelto solo ieri sera da Luca Campolunghi (volto noto dei social, con 3 milioni di follower) tra i 120 giocatori convocabili durante il draft di scena al teatro Regio di Torino. Farà quindi parte della formazione Zebras Fc.

Ma ci sarà anche Emiliano Viviano – toscano doc, con 138 partite vissute però in passato da portiere con il Brescia calcio in serie B – che giocherà nell’Fc Caesar, a fianco di Er Faina ed Enerix.

Queste le informazioni nostrane riguardo la competizione che prenderà verosimilmente il via a febbraio al centro sportivo di Vismara e vedrà 12 team sfidarsi per il titolo di re italiano del calcio a 7.

Respiro internazionale

Ma quello appena illustrato in salsa tricolore non è l’unico torneo in procinto di entusiasmare: sempre nel capoluogo piemontese, è stato effettuato il sorteggio relativo alla ancor più prestigiosa Kings World Cup Nations che, come recita il nome stesso, annovera all’interno 16 squadre provenienti da altrettanti diversi Paesi del globo. Con l’ex difensore del Barcellona Gerard Piquè si è proceduto agli abbinamenti dei primi incontri della prima fase: Italia-Giappone, Argentina-Spagna, Stati Uniti Messico, Uzbekistan-Arabia Saudita, Perù-Germania, Brasile-Corea, Turchia-Ucraina, Colombia-Marocco.

Dagli scontri in questione usciranno poi le formazioni vincenti che formeranno un girone a sé per avanzare ulteriormente, mentre le perdenti lotteranno fra loro in un girone di ripescaggio per non uscire dal tabellone strutturato con un modello svizzero. Nellla circostanza, chi incappa in due ko nelle sfide di scena a Milano dall’1 al 10 gennaio subisce l’inevitabile eliminazione e non potrà certo ambire a scendere in campo nella finale, in programma il 12 gennaio 2025 nella suggestiva cornice dell’Allianz Stadium di Torino.

Tutti i match, ovviamente, saranno fruibili online.