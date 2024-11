Sergio Cruz Pereira, dalla Valcamonica al Pallone d’oro dei tiktoker

Da un lato Rodri. Dall’altra Sergio Cruz Pereira. Forse strano, ma i due hanno un «Pallone d’oro» in comune. Lo spagnolo ha ricevuto quello di France Football grazie ai voti dei giornalisti; il brasiliano – bresciano d’adozione – ha conquistato quello di TikTok Italia al termine di un torneo di calcio riservato a 8 personaggi-giocatori che, con i video, si mettono in mostra sul noto social network.

Successo bissato

E per il 36enne in passato in azione con Lumezzane, Darfo Boario e Carpendolo (con cui ha chiuso la carriera l’estate scorsa), il premio in questione vale un bis: già nel 2023 si è laureato campione. «Complici acciacchi fisici, stavolta non volevo partecipare – svela lo stesso talento nato tra le favelas di Rio De Janeiro e cresciuto nei vivai di Flamengo, Vasco Da Gama, Botafogo, prima di collezionare 300 presenze tra serie C e D in Italia –. La mia fanbase (750mila iscritti al canale TikTok, oltre ai 500mila su YouTube, ndr) mi ha però dato una carica pazzesca. È stata tosta: nei testa a testa nella gabbia (ossia un campo in formato mini, ndr), ho dosato le energie e usato l’esperienza per avere la meglio su avversari più acerbi anagraficamente».

Il torneo

In particolare, nella competizione di scena in un centro commerciale di Napoli davanti a un pubblico in visibilio, eliminati agilmente i colleghi Patrizio Chianese e Gilbert Nana. Poi, col 7 sulla schiena dell’idolo Cristiano Ronaldo, eccolo prevalere di nuovo su Andrea Fratino nel replay della finale di 12 mesi fa. Confermatosi re, naturale allora il pianto liberatorio con braccia al cielo a ringraziare Dio: «Ho dato prova di saperci ancora fare», commenta.

In effetti, tra dribbling e senso del gol, non ha perso affatto le abilità da puntero. Le coltiva anzi quotidianamente nell’impianto di Angolo Terme, realtà in cui si è trasferito dal 2022 per amore di Beatrice: «Dedico a lei il recente trionfo – dice al proposito –: mi sostiene tanto nella veste da tiktoker». Ovvero? Dopo aver iniziato per scherzo, condivide sul web clip e dirette (alcune di carattere tecnico, altre divertenti), coinvolgendo i ragazzi del paese camuno che, sotto la sua guida, mostrano miglioramenti palla al piede. Il tutto collezionando milioni di visualizzazioni: «Così rompo barriere di comunicazione che si creavano quando ero nei club. Trasmetto solo messaggi positivi e la mia passione: con mentalità e dedizione, si può andar lontano».