C’è anche un po’ di Brescia nella Kings League che sbarca in Italia

C’è anche un pizzico di Brescia nella Kings League, fenomeno planetario appena sbarcato in Italia. Vi prenderà infatti parte Sergio Cruz Pereira (brasiliano sì di nascita, ma residente in pianta stabile da qualche anno ad Angolo Terme), che potrebbe non essere il solo portacolori della nostra provincia.

Con veri campioni del passato nel board (dal fondatore Gerard Piqué al presidente Zlatan Ibrahimovic, passando per Cluadio Marchisio nella veste di «Head of competition»), la manifestazione sportiva nella quale gli influencer digitali più conosciuti si affrontano in avvincenti sfide 7 contro 7 ha tolto il velo ieri sera a Torino. Qui dall'1 all'12 gennaio si terrà la Kings World Cup Nations (una sorta di Coppa del mondo), con 16 Paesi al via e la finale di scena nella suggestiva cornice dello Juventus Stadium.

I protagonisti

Prima comunque di arrivare al culmine dell'appuntamento mondiale, i vari team italiani si batteranno per conquistare la corona della divisione «tricolore» della neonata Kings League Italia. E, fra le 12 formazioni ai nastri di partenza, spicca Sergio Cruz Pereira (fresco vincitore del secondo Pallone d'Oro Tik Tok Italia e con una fanbase che supera il milione di followers) in qualità di presidente della squadra Black Lotus Fc, spalleggiato dall'amico Off Samuel (con due Palloni d'oro YouTube in bacheca).

Le ipotesi

Tra gli altri protagonisti, oltre al rapper Fedez (Boomers) e lo streamer Blur (Stallions), ecco Zw Jackson guidare l'Fc Zeta. Un nome che potrebbe non dire nulla a chi non frequenta la galassia di YouTube. Non è invece così per Felipe Sodinha (anch'egli originario del Brasile, ma ormai bresciano d'adozione, in questa stagione in campo tra i dilettanti di Prima categoria con l'Atletico Offlaga), immortalato di recente in una foto proprio con lui. Chissà che lo scatto non rappresenti un indizio per certificare il «matrimonio» tra il talentuoso fantasista ex Brescia, Rezzato e Ospitaletto e Zw appunto per il prossimo torneo.

Felipe Sodinha in compagnia di Zw Jackson

Allo stesso modo l'amicizia che lega Damiano Er Faina ed Enerix – a capo della Fc Caesar – con Enock Barwuah, Mario Balotelli ed Emiliano Viviano potrebbe regalare sorprese nella KLI. Ci sono però alcuni ostacoli formali ad allontanare la possibilità di vedere i tre giocatori in campo, specie per i due fratelli. Se infatti il portiere ex Brescia è svincolato, lo stesso non vale per Enock (impegnato con la Pro Palazzolo in serie D) e SuperMario (da qualche settimana sotto contratto con il Genoa in serie A).

Er Faina, Mario Balotelli, Enock e Viviano durante una diretta su Twitch

La competizione

Ad ogni modo la Kings League ha regole del tutto particolari, studiate per aumentarne l'appeal e convincere sempre più spettatori a collegarsi sulle piattaforme di streaming (Twitch in primis) e seguirne passo passo le partite. Menzioniamo in tal senso la possibilità di tirare un rigore per il presidente o l'opportunità di attribuire valore doppio ai gol per alcuni giri di orologio tramite l'uso di una «carta speciale».

Sogno

Sognando un po' ad occhi aperti qualcuno spera che, come già accaduto in passato all'estero (con gli spagnoli Jijantes), una leggenda come Andrea Pirlo possa indossare nuovamente gli scarpini.

Non resta che attendere il fischio d'inizio, che verrà comunicato a breve sulle piazze virtuali di Kings League Italia, dove verranno anche annunciate le rose dei 12 team.