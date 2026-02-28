Gobbi trascina, Bertoli colpisce: le pagelle dell’Ospitaletto

Francesco Venturini

Gobbi firma il 2-2 e serve l’assist decisivo, Bertoli segna ancora e sale in vetta ai marcatori. Bene Panatti e Nessi, qualche sbavatura in difesa

1 ' di lettura

A Cittadella si è giocata una gara accesa © www.giornaledibrescia.it

A A Riduci Ingrandisci L’Ospitaletto guadagna un punto d’oro contro il Cittadella: al Tombolato finisce 2-2. I franciacortini rimontano due volte i veneti e alla fine mettono in fila il quinto risultato utile consecutivo. Ecco la pagelle degli orange. Leggi anche L’Ospitaletto col Cittadella guadagna un punto d’oro: finisce 2-2 6 - Luca Sonzogni Incolpevole su entrambe le reti del Cittadella. 6 - Matteo Gualandris Non la sua miglior versione, ma è comunque sufficiente. 6.5 - Riccardo Nessi

Impressiona per personalità, intelligenza e continuità. Non si tira mai indietro. 6 - Marcello Possenti Da un suo intervento su una situazione che non sembrava particolarmente pericolosa nasce il 2-1 dei veneti. Peccato perché per il resto fa il suo dovere alla grande. 6 - Lukas Sinn Dalla sua parte il Cittadella fatica. Quando capisce di avere campo, si propone anche in avanti. Dal 31’ st Michele Casali (sv). 6 - Mattia Guarneri

Non dà punti di riferimento agli avversari. Dal 36’ st Mateo Scheffer (sv). 6.5 - Gabriele Mondini Primo tempo di livello, quasi impeccabile. Nella ripresa cala. Si fa anticipare in occasione del secondo gol di Rabbi. 7 - Michel Panatti

Parte con qualche sbavatura, poi cresce alla distanza prendendo per mano la squadra. 6 - Claudio Messaggi

Ben contenuto dalla difesa granata che non gli da mai troppi spazi. Dal 47’ st Giacomo Maucci (sv). 7.5 - Francesco Gobbi

Non segnava da oltre quattro mesi ma ha sempre lavorato per la squadra. Firma il 2-2 e serve a Bertoli l’assist decisivo. 7 - Marco Bertoli Terzo gol nelle ultime due gare: sale così in vetta alla classifica dei marcatori. Dal 36’ st Andrea Pavanello (sv).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato