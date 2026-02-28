Gobbi trascina, Bertoli colpisce: le pagelle dell’Ospitaletto
L’Ospitaletto guadagna un punto d’oro contro il Cittadella: al Tombolato finisce 2-2. I franciacortini rimontano due volte i veneti e alla fine mettono in fila il quinto risultato utile consecutivo. Ecco la pagelle degli orange.
6 - Luca Sonzogni
Incolpevole su entrambe le reti del Cittadella.
6 - Matteo Gualandris
Non la sua miglior versione, ma è comunque sufficiente.
6.5 - Riccardo Nessi
Impressiona per personalità, intelligenza e continuità. Non si tira mai indietro.
6 - Marcello Possenti
Da un suo intervento su una situazione che non sembrava particolarmente pericolosa nasce
il 2-1 dei veneti. Peccato perché per il resto fa il suo dovere alla grande.
6 - Lukas Sinn
Dalla sua parte il Cittadella fatica. Quando capisce di avere campo, si propone anche in avanti. Dal 31’ st Michele Casali (sv).
6 - Mattia Guarneri
Non dà punti di riferimento agli avversari. Dal 36’ st Mateo Scheffer (sv).
6.5 - Gabriele Mondini
Primo tempo di livello, quasi impeccabile. Nella ripresa cala.
Si fa anticipare in occasione del secondo gol di Rabbi.
7 - Michel Panatti
Parte con qualche sbavatura, poi cresce alla distanza prendendo per mano la squadra.
6 - Claudio Messaggi
Ben contenuto dalla difesa granata che non gli da mai troppi spazi. Dal 47’ st Giacomo Maucci (sv).
7.5 - Francesco Gobbi
Non segnava da oltre quattro mesi ma ha sempre lavorato per la squadra. Firma il 2-2 e serve a Bertoli l’assist decisivo.
7 - Marco Bertoli
Terzo gol nelle ultime due gare: sale così in vetta alla classifica dei marcatori. Dal 36’ st Andrea Pavanello (sv).
