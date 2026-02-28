Giornale di Brescia
Gobbi trascina, Bertoli colpisce: le pagelle dell’Ospitaletto

Francesco Venturini
Gobbi firma il 2-2 e serve l’assist decisivo, Bertoli segna ancora e sale in vetta ai marcatori. Bene Panatti e Nessi, qualche sbavatura in difesa
A Cittadella si è giocata una gara accesa © www.giornaledibrescia.it
L’Ospitaletto guadagna un punto d’oro contro il Cittadella: al Tombolato finisce 2-2. I franciacortini rimontano due volte i veneti e alla fine mettono in fila il quinto risultato utile consecutivo. Ecco la pagelle degli orange.

6 - Luca Sonzogni

Incolpevole su entrambe le reti del Cittadella.

6 - Matteo Gualandris

Non la sua miglior versione, ma è comunque sufficiente.

6.5 - Riccardo Nessi
Impressiona per personalità, intelligenza e continuità. Non si tira mai indietro.

6 - Marcello Possenti

Da un suo intervento su una situazione che non sembrava particolarmente pericolosa nasce

il 2-1 dei veneti. Peccato perché per il resto fa il suo dovere alla grande.

6 - Lukas Sinn

Dalla sua parte il Cittadella fatica. Quando capisce di avere campo, si propone anche in avanti. Dal 31’ st Michele Casali (sv).

6 - Mattia Guarneri
Non dà punti di riferimento agli avversari. Dal 36’ st Mateo Scheffer (sv).

6.5 - Gabriele Mondini

Primo tempo di livello, quasi impeccabile. Nella ripresa cala.

Si fa anticipare in occasione del secondo gol di Rabbi.

7 - Michel Panatti
Parte con qualche sbavatura, poi cresce alla distanza prendendo per mano la squadra.

6 - Claudio Messaggi
Ben contenuto dalla difesa granata che non gli da mai troppi spazi. Dal 47’ st Giacomo Maucci (sv).

7.5 - Francesco Gobbi
Non segnava da oltre quattro mesi ma ha sempre lavorato per la squadra. Firma il 2-2 e serve a Bertoli l’assist decisivo.

7 - Marco Bertoli

Terzo gol nelle ultime due gare: sale così in vetta alla classifica dei marcatori. Dal 36’ st Andrea Pavanello (sv)

