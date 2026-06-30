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Germania e Olanda eliminate: è il Mondiale delle sorprese? Di’ la tua

In entrambi i casi le sfide sono state decise ai calci di rigore, e a festeggiare sono stati Paraguay e Marocco
La delusione della Germania - Foto Epa/Shawn Thew © www.giornaledibrescia.it
La delusione della Germania - Foto Epa/Shawn Thew © www.giornaledibrescia.it

I Mondiali di calcio entrano nella fase più calda. Sono iniziati ieri i sedicesimi di finale, e non sono mancate – già nella prima giornata – le sorprese. A partire dalla Germania, eliminata ai rigori dal Paraguay: dopo l’1-1 nei 120’ (reti di Enciso e Havertz), sono stati gli errori dello stesso Havertz, di Wotemade e Tah a condannare i tedeschi.

Colpisce, pur con meno intensità, visto quanto dimostrato fin qui dal Marocco, l’uscita di scena dell’Olanda. Anche in questo caso la partita si è decisa ai rigori: i Leoni dell’Atlante hanno acciuffato il pari al 91’ con Issa Diop, dopo il vantaggio di Gakpo, e si sono poi imposti dagli undici metri.

Si tratta di due casi isolati, o ci dobbiamo aspettare altre sorprese da qui in avanti? Diteci la vostra qui sotto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Mondiali di calcio 2026GermaniaParaguayMaroccoOlanda
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