Germania e Olanda eliminate: è il Mondiale delle sorprese? Di’ la tua

In entrambi i casi le sfide sono state decise ai calci di rigore, e a festeggiare sono stati Paraguay e Marocco

30 giugno 2026 1 ' di lettura

La delusione della Germania - Foto Epa/Shawn Thew © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Mondiali di calcio 2026GermaniaParaguayMaroccoOlanda Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...