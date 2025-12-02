Per i gemelli Bonzi primo gol nella stessa gara con il Calcinato

E ora potete pure chiamarli davvero «gemelli del gol». Nel weekend dilettantistico bresciano Davide e Roberto Bonzi sono stati i protagonisti assoluti, perché hanno portato alla vittoria il Calcinato nella sfida contro l’Atletico Orsa Iseo. Ci sono voluti dieci anni e circa 250 partite giocate insieme, ma alla fine i due gemelli sono riusciti ad andare a segno entrambi nella stessa partita.

Il momento

Riavvolgiamo il nastro e torniamo al match dell’altroieri: corre il minuto 14 quando Davide insacca, realizzando l’1-1 dopo che gli iseani si erano portati in vantaggio al 5’ con Canotto. Al 6’ della ripresa, invece, è Roberto a timbrare il cartellino, mettendo a segno il sorpasso definitivo. Finisce 2-1 e il ribaltone è tutto ad opera dei gemelli Bonzi. «Lì per lì non abbiamo subito riflettuto sulla coincidenza – raccontano all’unisono i due protagonisti –; il pensiero era più rivolto al fatto di aver rimesso la partita sui binari giusti. L’obiettivo della squadra rimane sempre quello principale».

Con il passare delle ore, però, entrambi hanno preso coscienza di questa impresa: «Diciamo che così abbiamo messo la ciliegina sulla torta, concludendo in bellezza i festeggiamenti per il nostro ventottesimo compleanno, cominciati lo scorso 14 novembre. Non escludiamo che ci possa scappare anche un aperitivo con i compagni e con lo staff tecnico, magari alla cena di Natale».

La carriera

I gemelli Bonzi hanno sempre giocato insieme: dopo le giovanili a Montichiari, l’approdo al Calcinato, dove militano in prima squadra dal campionato 2015/’16. Dopo dieci stagioni con la maglia rossoblù, entrambi sono riusciti a finire sul tabellino dei marcatori nella stessa domenica. Per Roberto, che fa il terzino, è il secondo centro stagionale. Per Davide, che invece gioca molto più vicino alla porta avversaria, è solamente il primo.

«Davide ha le polveri bagnate – scherza Roberto –, mentre io ho sempre avuto il vizio del gol. Prometto che darò qualche ripetizione a mio fratello in maniera che possa essere più incisivo...». Pur essendo neopromosso, il Calcinato sta disputando un’ ottima stagione. Dopo 12 giornate la compagine di Fabrizio Ferrari è infatti terza, a tre lunghezze di distacco dal San Pancrazio e ad una dal Castelcovati. Dietro c’è già il vuoto, perché la quarta in graduatoria, la Verolese, è a -5.

«Siamo alla terza vittoria consecutiva – afferma Davide – è tutto fieno in cascina. Il nostro obiettivo rimane la salvezza. Dobbiamo raggiungerla il prima possibile, poi penseremo al resto». Roberto, invece, si sbilancia: «Abbiamo buone possibilità di restare nelle zone nobili della classifica. Non sarà però semplice: serviranno testa, fame e maturità».