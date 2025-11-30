Giornale di Brescia
Calcio dilettanti

Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi

Le partite delle squadre bresciane dalla serie D alla Terza categoria
Uno scatto di Carpenedolo-Pavonese di Eccellenza - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
Uno scatto di Carpenedolo-Pavonese di Eccellenza - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
AA

Qui tutti i risultati della domenica di calcio bresciano.

Serie D

Girone B

  • Breno-Real Calepina 2-1
  • Caldiero Terme-Nuova Sondrio 1-2
  • Casatese Merate-Vogherese 4-1
  • ChievoVerona-Varesina 1-2
  • Leon-Castellanzese 2-2
  • Milan Futuro-Brusaporto 1-1
  • Oltrepò FBC-Folgore Caratese 0-2
  • Scanzorosciate-Pavia 3-1
  • Virtus CiseranoBergamo-Villa Valle 1-0

Girone D

  • Correggese-Progresso 0-2
  • Pistoiese-Pro Sesto 0-2
  • Imolese-Tropical Coriano 1-1
  • Piacenza-Sant'Angelo 2-0
  • Pro Palazzolo-Trevigliese 1-2
  • Rovato Vertovese-Cittadella Vis Modena 1-1
  • Sangiuliano City-Crema 2-2
  • Sasso Marconi-Desenzano 1-3
  • Tuttocuoio-Lentigione 1-2

Eccellenza

Girone C

  • BSV Garda-Pianico 1-1
  • Castellana C. G.-Ciliverghe 0-0
  • Castelleone-Città Di Albino 2-1
  • Castiglione-Cellatica 2-1
  • Colognese-Offanenghese 0-1
  • Darfo Boario-Orceana 1-1
  • Carpenedolo-Pavonese 0-2
  • Juvenes Pradalunghese-Soncinese 2-2
  • Poggese-CazzagoBornato 0-1

Promozione

Girone E

  • Sporting Chiari-Virtus Aurora Travagliato 4-0 (giocata ieri)
  • Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1
  • Castrezzato-Team Oratorio Pumenengo 3-1
  • Rezzato-Lodrino 1-1
  • San Pancrazio-Asola 2-0
  • Sporting Club-Valcalepio 0-0
  • Verolese-Castelcovati 2-2
  • Vobarno-Governolese 0-0

Prima categoria

Girone F

  • Concesio-Unitas Coccaglio 1-2 (giocata ieri)
  • Castelmella-La Sportiva Ome 1-0
  • Castenedolese-Voluntas 0-0
  • Eden Esine-Valtrompia 2-3
  • Gussago-Bagnolese 0-4
  • Oratorio Maclodio-Roè Volciano 1-2
  • Pian Camuno-Cologne 2-2
  • San Michele Travagliato-Paitone 0-4

Girone G

  • Gonzaga-Leoncelli 2-0
  • La Piccola Atene-Pralboino 1-3
  • Oratorio Gambara-Montirone 0-2
  • Porto-Sirmione Rovizza 2-1
  • Rapid Olimpia-Dinamo Gonzaga 0-2
  • Remedello-Serenissima 2-1
  • Suzzara Sport Club-Atletico Offlaga 1-2
  • Union Team Marmirolo-Castelvetro Incrociatello 1-0

Seconda categoria

Girone D

  • Comunale Endine Gaiano-Paratico 1-4
  • Cortefranca Franciacorta-Gsr 0-1
  • Foresto Sparso Academy-Rovato Academy 0-2
  • Nuova Valcavallina-Artogne 1-2
  • Oratorio San Marco-Comunale Tavernola 1-0
  • Padernese-Bienno 5-0
  • Passirano Camignone-Nuova Camunia 3-1
  • Sellero Novelle-Oratorio Zandobbio 2-2

Girone E

  • Azzurra Calvina-Virtus Feralpi Lonato 3-1
  • Botticino-S. Carlo Rezzato 1-1
  • Roncadelle-Villaclarense 4-0
  • Ghedi-Quinzanese 4-1
  • United Fionda Montenetto-Deportivo Fornaci 1-1
  • Flero-Borgosatollo 1-1
  • Verolavecchia-Real Leno 0-2
  • Virtus Manerbio-Bassa Bresciana 0-3

Girone F

  • Valgobbia-Team Out 0-1 (giocata ieri)
  • Benaco Salò-Oratorio Urago Mella 1-1
  • Cellatica-Pavoniana Gymnasium 2-4
  • Collebeato-Polisportiva Prevalle 1-1
  • Nave-Serle 0-2
  • Odolo-S. Andrea Concesio 1-0
  • Real Dor Brescia-Gavardo 4-2
  • Valtenesi-Ponte Zanano 4-1

Girone H

  • Acquanegra-Gottolengo 1-1
  • Casalbuttano-Rapid United 0-1
  • Castelverde-Ceresarese 3-1
  • Corona-Ciria 2-2
  • G. S. Pescarolo-Robecco D'Oglio 0-0
  • Martelli-Sospirese 0-0
  • Polisportiva Pessina-Cannetese 4-0
  • Primavera Stagnolmese-Canottieri Baldesio 2-2

Girone A – Trento

  • Virtus Rovere-Bagolino 3-1 (giocata ieri)
  • Monte Baldo-Baone 0-2 (giocata ieri)
  • Stivo-Nogaredo 3-3 (giocata ieri)
  • Virtus Giudicariese-Castelcimego 2-3 (giocata ieri)
  • Caffarese-3 P Val Rendena 3-2
  • Carisolo-Alta Valsugana 0-0
  • Leno-Solteri San Giorgio 1-1

Terza categoria

Girone A

  • Sarezzo-San Zeno 4-2
  • Accademia Rudianese-Virtus Rodengo Saiano 1-0
  • Lograto-Libertas Bagnolo Mella 1-1
  • San Paolo-Real Castrezzato 1-2
  • Centrolago-Roccafranca Ludriano 2-2
  • Lodetto-Azzano Mella 0-2
  • Mario Bettinzoli-Triumplina 5-1

Girone B

  • Alto Garda-Uso United 4-0
  • Le Aquile-Calcinatello 0-3
  • Polisportiva Pozzolengo-FC Bedizzole 2-6
  • Real Mompiano-Basso Garda 3-0
  • Union Colli Morenici-Alta Velocità Desenzano 2-3
  • Virtus Rondinelle-Nuova Valsabbia 3-0
  • Progetto Sport Giovani-Oratorio Mompiano 1-2

Girone B – Cremona

  • Borgo San Giacomo-Casalromano 2-0
  • Casalmoro-River Club United 5-2
  • Castello Ostiano-Atletico Bassano 2-1
  • Esperia-Solarolese 2-0
  • Persico Dosimo-Atletico Manfro 4-1
  • Polisportiva San Giovanni-Oratorio Cava Digidue 1-1
  • Riposa: Sport Club Torreicio

Girone C – Bergamo

  • Oratori Villongo-Real Bolgare 1-2
  • Valcalepio Junior-Oratorio Cortenuova 1-2
  • Vortex Bergamo-Cavernago 2-2
  • Atletico Provaglio-Bagnatica 3-1
  • Capriolo-Erbusco 3-1
  • Gorlago-Aurora Fontanella 2-2
  • Polisportiva Comonte-New Team 24 6-0

Femminile

Serie C

  • Azzurra S. Bartolomeo-Pro Palazzolo 2-1
  • Dolomiti Bellunesi-Trento Academy 0-0
  • Südtirol-Garlasco 1-0
  • Tavagnacco Femminile-Real Vicenza Women 1-2
  • Venezia 1985-Orobica Bergamo 2-3
  • Villorba Treviso-ChievoVerona W 2-3

Eccellenza

  • Circolo Giovanile Bresso-Real Trezzano 1-2
  • Desenzano-Bresso 1-1 
  • Doverese-Erbusco 1-4 
  • Mantova Women-Fiammamonza 2-2 
  • Varese-Rhodense 2-3 
  • Cavenago-Uesse Sarnico 1-4 
  • Accademia Milano-Virtus Cantalupo 3-1 
  • Castello Città Di Cantù-Città Di Brugherio 3-1

Promozione - Girone A

  • Doverese-Femminile Mantova 5-1 (giocata ieri)
  • Cremonese-Folgore Caratese 1-3 (giocata ieri)
  • Trevigliese-Polisportiva Oratorio 2B 10-0
  • Pavonese Cigolese-Monterosso 0-0 (sospesa)
  • Women’s Soccer Team Brescia-Femminile Villa Valle 1-2
  • Rondinera-Orobica Bergamo 0-6
  • Accademia Rudianese-Oratorio Redondesco 0-3

*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia

