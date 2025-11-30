Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi
Le partite delle squadre bresciane dalla serie D alla Terza categoria
Qui tutti i risultati della domenica di calcio bresciano.
Serie D
Girone B
- Breno-Real Calepina 2-1
- Caldiero Terme-Nuova Sondrio 1-2
- Casatese Merate-Vogherese 4-1
- ChievoVerona-Varesina 1-2
- Leon-Castellanzese 2-2
- Milan Futuro-Brusaporto 1-1
- Oltrepò FBC-Folgore Caratese 0-2
- Scanzorosciate-Pavia 3-1
- Virtus CiseranoBergamo-Villa Valle 1-0
Girone D
- Correggese-Progresso 0-2
- Pistoiese-Pro Sesto 0-2
- Imolese-Tropical Coriano 1-1
- Piacenza-Sant'Angelo 2-0
- Pro Palazzolo-Trevigliese 1-2
- Rovato Vertovese-Cittadella Vis Modena 1-1
- Sangiuliano City-Crema 2-2
- Sasso Marconi-Desenzano 1-3
- Tuttocuoio-Lentigione 1-2
Eccellenza
Girone C
- BSV Garda-Pianico 1-1
- Castellana C. G.-Ciliverghe 0-0
- Castelleone-Città Di Albino 2-1
- Castiglione-Cellatica 2-1
- Colognese-Offanenghese 0-1
- Darfo Boario-Orceana 1-1
- Carpenedolo-Pavonese 0-2
- Juvenes Pradalunghese-Soncinese 2-2
- Poggese-CazzagoBornato 0-1
Promozione
Girone E
- Sporting Chiari-Virtus Aurora Travagliato 4-0 (giocata ieri)
- Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1
- Castrezzato-Team Oratorio Pumenengo 3-1
- Rezzato-Lodrino 1-1
- San Pancrazio-Asola 2-0
- Sporting Club-Valcalepio 0-0
- Verolese-Castelcovati 2-2
- Vobarno-Governolese 0-0
Prima categoria
Girone F
- Concesio-Unitas Coccaglio 1-2 (giocata ieri)
- Castelmella-La Sportiva Ome 1-0
- Castenedolese-Voluntas 0-0
- Eden Esine-Valtrompia 2-3
- Gussago-Bagnolese 0-4
- Oratorio Maclodio-Roè Volciano 1-2
- Pian Camuno-Cologne 2-2
- San Michele Travagliato-Paitone 0-4
Girone G
- Gonzaga-Leoncelli 2-0
- La Piccola Atene-Pralboino 1-3
- Oratorio Gambara-Montirone 0-2
- Porto-Sirmione Rovizza 2-1
- Rapid Olimpia-Dinamo Gonzaga 0-2
- Remedello-Serenissima 2-1
- Suzzara Sport Club-Atletico Offlaga 1-2
- Union Team Marmirolo-Castelvetro Incrociatello 1-0
Seconda categoria
Girone D
- Comunale Endine Gaiano-Paratico 1-4
- Cortefranca Franciacorta-Gsr 0-1
- Foresto Sparso Academy-Rovato Academy 0-2
- Nuova Valcavallina-Artogne 1-2
- Oratorio San Marco-Comunale Tavernola 1-0
- Padernese-Bienno 5-0
- Passirano Camignone-Nuova Camunia 3-1
- Sellero Novelle-Oratorio Zandobbio 2-2
Girone E
- Azzurra Calvina-Virtus Feralpi Lonato 3-1
- Botticino-S. Carlo Rezzato 1-1
- Roncadelle-Villaclarense 4-0
- Ghedi-Quinzanese 4-1
- United Fionda Montenetto-Deportivo Fornaci 1-1
- Flero-Borgosatollo 1-1
- Verolavecchia-Real Leno 0-2
- Virtus Manerbio-Bassa Bresciana 0-3
Girone F
- Valgobbia-Team Out 0-1 (giocata ieri)
- Benaco Salò-Oratorio Urago Mella 1-1
- Cellatica-Pavoniana Gymnasium 2-4
- Collebeato-Polisportiva Prevalle 1-1
- Nave-Serle 0-2
- Odolo-S. Andrea Concesio 1-0
- Real Dor Brescia-Gavardo 4-2
- Valtenesi-Ponte Zanano 4-1
Girone H
- Acquanegra-Gottolengo 1-1
- Casalbuttano-Rapid United 0-1
- Castelverde-Ceresarese 3-1
- Corona-Ciria 2-2
- G. S. Pescarolo-Robecco D'Oglio 0-0
- Martelli-Sospirese 0-0
- Polisportiva Pessina-Cannetese 4-0
- Primavera Stagnolmese-Canottieri Baldesio 2-2
Girone A – Trento
- Virtus Rovere-Bagolino 3-1 (giocata ieri)
- Monte Baldo-Baone 0-2 (giocata ieri)
- Stivo-Nogaredo 3-3 (giocata ieri)
- Virtus Giudicariese-Castelcimego 2-3 (giocata ieri)
- Caffarese-3 P Val Rendena 3-2
- Carisolo-Alta Valsugana 0-0
- Leno-Solteri San Giorgio 1-1
Terza categoria
Girone A
- Sarezzo-San Zeno 4-2
- Accademia Rudianese-Virtus Rodengo Saiano 1-0
- Lograto-Libertas Bagnolo Mella 1-1
- San Paolo-Real Castrezzato 1-2
- Centrolago-Roccafranca Ludriano 2-2
- Lodetto-Azzano Mella 0-2
- Mario Bettinzoli-Triumplina 5-1
Girone B
- Alto Garda-Uso United 4-0
- Le Aquile-Calcinatello 0-3
- Polisportiva Pozzolengo-FC Bedizzole 2-6
- Real Mompiano-Basso Garda 3-0
- Union Colli Morenici-Alta Velocità Desenzano 2-3
- Virtus Rondinelle-Nuova Valsabbia 3-0
- Progetto Sport Giovani-Oratorio Mompiano 1-2
Girone B – Cremona
- Borgo San Giacomo-Casalromano 2-0
- Casalmoro-River Club United 5-2
- Castello Ostiano-Atletico Bassano 2-1
- Esperia-Solarolese 2-0
- Persico Dosimo-Atletico Manfro 4-1
- Polisportiva San Giovanni-Oratorio Cava Digidue 1-1
- Riposa: Sport Club Torreicio
Girone C – Bergamo
- Oratori Villongo-Real Bolgare 1-2
- Valcalepio Junior-Oratorio Cortenuova 1-2
- Vortex Bergamo-Cavernago 2-2
- Atletico Provaglio-Bagnatica 3-1
- Capriolo-Erbusco 3-1
- Gorlago-Aurora Fontanella 2-2
- Polisportiva Comonte-New Team 24 6-0
Femminile
Serie C
- Azzurra S. Bartolomeo-Pro Palazzolo 2-1
- Dolomiti Bellunesi-Trento Academy 0-0
- Südtirol-Garlasco 1-0
- Tavagnacco Femminile-Real Vicenza Women 1-2
- Venezia 1985-Orobica Bergamo 2-3
- Villorba Treviso-ChievoVerona W 2-3
Eccellenza
- Circolo Giovanile Bresso-Real Trezzano 1-2
- Desenzano-Bresso 1-1
- Doverese-Erbusco 1-4
- Mantova Women-Fiammamonza 2-2
- Varese-Rhodense 2-3
- Cavenago-Uesse Sarnico 1-4
- Accademia Milano-Virtus Cantalupo 3-1
- Castello Città Di Cantù-Città Di Brugherio 3-1
Promozione - Girone A
- Doverese-Femminile Mantova 5-1 (giocata ieri)
- Cremonese-Folgore Caratese 1-3 (giocata ieri)
- Trevigliese-Polisportiva Oratorio 2B 10-0
- Pavonese Cigolese-Monterosso 0-0 (sospesa)
- Women’s Soccer Team Brescia-Femminile Villa Valle 1-2
- Rondinera-Orobica Bergamo 0-6
- Accademia Rudianese-Oratorio Redondesco 0-3
*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia
