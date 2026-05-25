Finiti i campionati, sale la febbre per il Mondiale: chi vincerà?

I riflettori sulla Serie A si sono appena spenti e i verdetti domestici sono finalmente consegnati alla storia. Il campionato ha emesso le sue sentenze definitive: l’Inter ha celebrato lo scudetto dominando la classifica con 87 punti, seguita da un solido Napoli. Ma le vere sorprese sono arrivate subito dietro, con la Roma di Gasperini che agguanta il terzo posto e un leggendario Como guidato da Cesc Fàbregas che centra una storica qualificazione in Champions League, lasciando Milan e Juventus a inseguire. Per gli appassionati di calcio, però, non c'è un attimo di respiro. Chiuso il sipario sui club, il testimone passa ufficialmente alla competizione più prestigiosa e attesa di tutte: il Mondiale.
Per noi italiani, purtroppo, l'attesa si tinge ancora una volta di amarezza. L'Italia rimasta fuori dalla fase finale è ormai una ferita aperta, un'abitudine dolorosa che ci costringe, per l'ennesima volta, a vivere l'evento calcistico più importante del pianeta da semplici spettatori neutrali. Senza gli Azzurri da spingere, il dibattito si sposta inevitabilmente sui pronostici puri, accendendo la curiosità di tifosi e addetti ai lavori.
La griglia di partenza vede i soliti giganti in prima fila, ma il campo, si sa, non guarda in faccia alla storia. E voi, rimasti orfani dell'Italia, per chi tiferete?