Finiti i campionati, sale la febbre per il Mondiale: chi vincerà?

I riflettori sulla Serie A si sono appena spenti e i verdetti domestici sono finalmente consegnati alla storia. Il campionato ha emesso le sue sentenze definitive: l’Inter ha celebrato lo scudetto dominando la classifica con 87 punti, seguita da un solido Napoli. Ma le vere sorprese sono arrivate subito dietro, con la Roma di Gasperini che agguanta il terzo posto e un leggendario Como guidato da Cesc Fàbregas che centra una storica qualificazione in Champions League, lasciando Milan e Juventus a inseguire. Per gli appassionati di calcio, però, non c'è un attimo di respiro. Chiuso il sipario sui club, il testimone passa ufficialmente alla competizione più prestigiosa e attesa di tutte: il Mondiale.