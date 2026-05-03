L’Inter è campione d’Italia: Parma battuto 2-0 a San Siro
Decisivi i gol di Marcus Thuram ed Henrikh Mkhitaryan: i nerazzurri conquistano il ventunesimo scudetto della loro storia
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L'Inter vince il suo ventunesimo scudetto
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