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L’Inter è campione d’Italia: Parma battuto 2-0 a San Siro

Decisivi i gol di Marcus Thuram ed Henrikh Mkhitaryan: i nerazzurri conquistano il ventunesimo scudetto della loro storia
Luca Chiarini

Luca Chiarini

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L'Inter vince il suo ventunesimo scudetto
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L'Inter vince il suo ventunesimo scudetto

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