FeralpiSalò, Zaffaroni presenta il derby con il Brescia: «Servono 90 minuti di spessore»

«Non mi aspetto regali, anche se è un derby, perché entrambe le squadre puntano a raggiungere i propri obiettivi. Servono novanta minuti di spessore: dobbiamo assolutamente ottenere il successo. Bisogna trovare il giusto equilibrio tra voglia di vincere, ordine e distanze». Il tecnico della FeralpiSalò Marco Zaffaroni parla così alla vigilia della sfida con il Brescia: «Conterà molto l’aspetto nervoso più di quello tattico. Loro sono solidi e concreti, inoltre hanno grande esperienza e le opportunità da rete le creano sempre. Per quanto ci riguarda, dobbiamo ripartire dal secondo tempo di Cittadella. Abbiamo viaggiato ad alto ritmo nelle ultime partite, ma ci manca un ulteriore salto per colmare il gap che ci separa dalle altre. Avrei preferito però più tempo per poter preparare una gara del genere, che per noi è molto importante. Per quanto riguarda la formazione, il dubbio riguarda Martella. Valuteremo prima della partita se farlo giocare o meno».

I tre punti sono d’obbligo. L’aritmetica non condanna ancora la FeralpiSalò, ma la missione è comunque molto complicata: «Nessuno di noi ha mollato, anzi, crediamo veramente di poter rimanere in categoria. Bisogna però tenere in considerazione che di fronte ci sono sempre degli avversari che puntano a vincere e non dipende solo da noi. Il focus deve essere comunque centrato su questa partita e non bisogna pensare ad altro».