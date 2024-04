Derby incandescente: così arrivano a Piacenza il Brescia e la FeralpiSalò

Erica Bariselli-Francesco Doria

Rondinelle con la forza della continuità basata su solida difesa a compensare l’attacco in deficit. I gardesani puntano tutto su un gruppo molto coeso ma c’è una retroguardia troppo facile da perforare

4 ' di lettura

Il derby d'andata tra Brescia e FeralpiSalò - © www.giornaledibrescia.it

Si può fare. Si deve fare. Nel rush finale di regular season il Brescia giocherà contro le ultime tre della classifica. Trappole e trappoloni, bucce di banana e buchi neri sono sempre il rischio dietro l’angolo, ma è innegabile che pur che sia in difficoltà anche numerica, il Brescia abbia in mano il proprio destino da play off. Come arriva il Brescia al «Garilli» Dopo non essere riuscita a sfruttare appieno il doppio jolly casalingo tra Ternana e Spezia, la squadra di Maran cercherà di tornare