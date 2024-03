FeralpiSalò, Zaffaroni: «Partite così fanno perdere anni di vita»

«Partite così fanno perdere anni di vita - scherza il tecnico della FeralpiSalò Marco Zaffaroni nella sala stampa del Braglia dopo la pazza vittoria per 3-2 contro il Modena -; in ogni caso credo che da qui alla fine non vivremo mai giornate tranquille. Questo risultato è per noi importantissimo. Ci tenevamo a vincere, perché ne avevamo assolutamente bisogno».

Cuore e carattere hanno fatto la differenza: «Siamo stati finalmente bravi a portare gli episodi dalla nostra parte, su un campo molto difficile. Abbiamo cominciato male come contro la Samp, ma stavolta non ci siamo disuniti. Siamo rimasti sul pezzo senza perdere la bussola. È stato sicuramente uno degli aspetti più positivi di giornata. Sapevamo di non dover fare una partita attendista e abbiamo continuato ad attaccare: questa è stata probabilmente la nostra arma vincente».

Il calendario presenta ora due sfide molto impegnative: «Sulla carta Parma e Cremonese sono sicuramente fortissime. È logico però che noi non possiamo darci per vinti: dobbiamo lottare e puntare a vincere anche quelle gare».

Il gol più bello

Il gol più bello della giornata è stato quello dell’1-1, messo a segno da Davide Di Molfetta: «Era da un po’ che aspettavo questo gol e per fortuna è arrivato in una partita importante. Lo dedico a mio figlio, Tommaso, che è nato tre mesi fa. Sono felicissimo per la vittoria finale, perché ci voleva, anche se non avevamo l’obbligo di vincere. Ritengo che il risultato finale sia giusto, così come tutte le scelte del direttore di gara. Non abbiamo però fatto ancora nulla: ci sono tante partite da giocare e abbiamo bisogno di punti».