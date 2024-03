FeralpiSalò-Samp: le pagelle dei Leoni del Garda

Balestrero il migliore per i gardesani ma buona la prestazione anche di Kourfalidis. Diverse le insufficienze

Delusione in campo per la FeralpiSalò - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Queste le pagelle della FeralpiSalò dopo la sconfitta per 3-1 patita in casa contro la Sampdoria. 6 - Semuel Pizzignacco Non può nulla in occasione dei gol della Sampdoria, mentre nel resto del match è sempre attento. Poco prima della rete di Verre, si oppone molto bene al diagonale di Giordano. 5.5 - Federico Bergonzi Gara a fasi alterne per il difensore verdeblù, che non trova facilmente la posizione ideale per contrastare gli avanti liguri. 5 - Alessandro Pilati L’errore di posizione in occas