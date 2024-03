La FeralpiSalò incontra il Modena: segui il live

Tornare a ruggire e fare un sol boccone dei canarini: questo è ciò a cui aspirano i leoni del Garda, impegnati alle 14 al Braglia contro il Modena nella 29esima giornata di campionato.

Dopo la brutta sconfitta contro la Sampdoria, la FeralpiSalò ha assolutamente bisogno di ritrovare il successo per accorciare sulla zona play out, ora distante quattro lunghezze.

Serve però ritrovare lo spirito e l'atteggiamento giusto, che sono mancati nell’avvio di partita con i doriani. All'andata i gardesani ottennero con gli emiliani il primo storico punto in Serie B (1-1, con reti di Falcinelli e Balestrero) dopo quattro sconfitte senz’appello: oggi, però, il pareggio non basta. Bisogna centrare i tre punti per recuperare terreno, a maggior ragione perché l’avversaria odierna non se la sta passando troppo bene: i gialloblù infatti, pur essendo in zona play off, hanno vinto solamente una delle ultime tredici partite (3-0 con il Parma). Per quanto riguarda la formazione, Marco Zaffaroni torna a sorridere, perché in settimana sono rientrati Martella, Ceppitelli, Giudici e Dubickas. Dall’altra parte Bianco ha invece quasi tutti a disposizione: è stato convocato infatti anche Gliozzi, che negli ultimi giorni si era allenato a parte.

Diretta testuale su questa pagina a partire dalle 14. Torna anche l’appuntamento su Teletutto con Tutti in campo: in studio, dalle 13.30, Angela Scaramuzza e i suoi ospiti per commentare il match. Su Radio Bresciasette va invece in onda la radiocronaca della partita, a cura di Alfredo Novello.