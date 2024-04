FeralpiSalò, Zaffaroni: «Il Como è forte, ma ce la possiamo giocare»

«Il Como è forte ed è stato costruito per provare a vincere il campionato. Non avremo vita facile, ma ce la dobbiamo giocare, senza pensare troppo a chi abbiamo di fronte». Così parla il tecnico della FeralpiSalò Marco Zaffaroni in vista della sfida di sabato pomeriggio, al Garilli, contro i comaschi.

I gardesani sono reduci dal ko di Pisa: «La sconfitta dà sempre fastidio, ma non dobbiamo arenarci in questo momento. I numeri del girone di ritorno dicono che questa squadra c’è e che se la può giocare con tutte. Il margine di errore però ora è sottilissimo, perché i punti pesano tantissimo. Di conseguenza dobbiamo cercare di dare il massimo in questa volata finale. L’obiettivo salvezza è nelle nostre corde».

Per quanto riguarda la formazione, sono assenti l’infortunato Di Molfetta e lo squalificato Ceppitelli: «Al centro della difesa giocherà sicuramente Pilati, che in quel ruolo ha sempre fatto bene. Per il resto dovrò fare delle valutazioni, anche su Martella che non era al cento per cento. Su Letizia invece non ho dubbi: è arrivata la notizia della chiusura delle indagini che lo riguardano, ma dal punto di vista mentale non c’è alcun problema. Questa vicenda non intaccherà la sua stagione e sono sicuro che sarà sereno e darà il massimo fino alla fine».